Coki Ramírez presentó su nuevo amor en las redes sociales

Después de más de un año sin pareja, Coki Ramírez, volvió a apostar al amor y en sus redes sociales compartió la primera foto a puro mimos junto a un reconocido jugador de básquet. La cantante cordobesa de 42 años días atrás mantuvo un ida y vuelta con Juan Bergel.

En mayo del año pasado, Coki Ramírez confirmó su ruptura con el empresario frigorífico Mariano Grimaldi, luego a principio de este año armó sus valijas rumbo a los Estados Unidos y mientras se mantiene alejada de los medios, en sus recientes historias de Instagram se mostró felizmente enamorada.

Días atrás, la cantante cordobesa y deportista santafesino mantuvieron un ida y vuelta en la popular red social, además de los likes hubo emojis de enamorados y en sus últimas historias, ambos compartieron una selfie abrazados. En la última publicación de él, ella le comentó: «Esperándote» y finalmente ambos plasmaron su reencuentro.

En su última visita a Ph, podemos hablar, Coki habló de sus relaciones amorosas y confesó: «Yo siempre he sido la que ha estado enamorada, siempre me han engañado. Yo me enamoro, soy fiel y le doy todo a esa persona. (…) Todo lo que nos pasa es un aprendizaje, no me quedo con el rencor, perdono (…) Aún no apareció ningún hombre que me haga sentir querida y valorada».