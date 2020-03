(CN) dialogó con Babry Franco sobre la extraña foto que logró capturar y lo que le sucedió antes de éste material. ¡De película!

En las últimas horas, la modelo Barby Franco, se convirtió en noticias ya que hace unas tres noches, según relató a Ciudad Noticias, logró captar una imagen que a ella en principio, le generó temor.

Recién ayer la compartió, y sus seguidores dijeron lo que creían ver.

Sin embargo, durante la madrugada de éste lunes 30 de marzo, Ciudad Noticias dialogó por algo más de una hora con la mujer del prestigioso abogado Fernando Burlando, y nos comentó;

“Pasó todo hace tres días. Me quedo en el living de la casa tomando una copa de vino, sola y tipo 3 AM, paso por el comedor que estaba la luz apagada, como para ir al baño, miro hacia la mesa y veo un tipo sentado mirándome.

Vuelvo a mirar como para hablarle y no lo veo.

Dije…¡Me pegó el vino!

Al día siguiente, tengo un sueño muy raro con JESÚS, que me miraba y lloraba sangre. Me despierto toda asustada tal es así que ni me dio por despertar a Fernando (Burlando), y nada, queda ahí.

Ese mismo dia saco la foto porque estábamos jodiendo con Fer, y le digo…, pará que le saco fotos a las estrellas.

Me dice…apurate que es tarde. Pero ahí no se apreciaba nada.

Subo la foto, y me empiezan a decir que era la imagen de una cara y hoy cuando la vi, me pegue el susto del siglo.

-Dije, es JESÚS, cuando no creo-“, sentenció Barby Franco

A eso agregó: “Es raro todo lo que viví estos tres días y diran, esta piba está loca”.

Aunque la reconocida modelo reiteró en varios momentos de la conversación que no es creyente, fue contundente y dijo que es “UN CLARO MENSAJE DE ACÁ A JAPÓN”.

Pese a que dijo estar súper feliz en el campo y pasando su mejor momento emocional, considera que la imagen es un mensaje para ella, por eso desde éste medio, nos contactamos con una mujer, de nombre Vanesa Gnocchi, quien es cristiana de cuna y profeta desde hace varios años, así como toda su familia, y nos expresó que era lo que veía en la foto tomada por Barby:

“Vi la imagen y se ve como la cara de una chica, como con la mano en su rostro y pensando.

Ahora si a ella le da miedo, eso no es bueno, porque si Barby prende la luz y desaparece, son demonios que la están atormentando.

También puede ser que DIOS la esté llamando. A lo mejor es un mensaje personal para ella y no para los demás.

Lo que se ve en el cielo, parece la cara de un ángel. De una persona, de esos angelitos de las caricaturas o que salen en las estatuas, pero bueno, hay que tener cuidado, no debemos olvidar que la palabra de DIOS DICE; (No nos haremos imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra).

O sea, quizá eso apareció con una señal buena y también puede ser por una señal mala. Puede tener los dos significados”, lanzó Vanesa, la profeta consultada por Ciudad Noticias.

Además, agregó; “Con más razón, si no es creyente, esto es un llamado para ella. Yo anoche cuando me consultaste, me dormí y soñé con esto. Soñaba que tenía que ir a llevarle un mensaje a una chica que supongo que era ella porque yo me quede pensando en responder, pero no llegue, y soñé que me preparaba para ir a buscar a ella, a la chica, pero no sé qué chica era, porque en el sueño, yo le decía a Romina, (Hermana de la Profeta, y esposa de Pastor), que la teníamos que ir a buscar a la chica porque JESÚS CRISTO venia le decía.

Y bueno, cuando nos preparamos para ir a buscarla, nosotras la íbamos a buscar con la ropa de seguridad que usan ahora los médicos por lo del COVID-19, nos poníamos todos una bata blanca, guantes color azul, y después arriba de la bata blanca, nos poníamos una azul y el barbijo, los lentes, todo lo que es de protección, y ROMINA, (Hermana de la Profeta), me decía…Vanesa, vos sabes que todo esto es mentira, pero bueno, nosotros nos tenemos que proteger para que la gente se sienta segura, pero, es mentira que el virus te entra por los ojos y la boca, eso lo hizo todo el ser humano para iniciar una guerra, pero debemos protegernos así podemos ir a buscar a tu amiga, y yo ni sabía a quién tenía que ir a buscar, pero estaba segura que tenía que buscar a alguien”, esto último, en relación a Barby Franco.

Por último, la profeta insistió que DIOS está llamando a la modelo:

“Dios la está llamando a ella, no es un mensaje para nadie. En este tiempo que pueda ella, que busque en Dios.

(Dice la palabra de DIOS, que nosotros debemos buscarlo mientras este cercano, porque vendrán tiempos en que nosotros queramos buscarlo y no lo vamos a poder hallar. Y DIOS le está ofreciendo una salvación a ella. El arrepentimiento y no necesariamente porque haya hecho algo malo, sino porque lo malo que pudo llegar a hacer es estar separada de DIOS).

A lo mejor en algún momento de su vida cuando era chiquita, iba a la iglesia, yo no la conozco, y a lo mejor luego se apartó, no sé, y de grande hizo su vida, pero DIOS la está llamando y le está pidiendo que se vuelva a él. Ese es el mensaje que DIOS LE QUIERE DAR.

POR ESO LA IMAGEN, Y POR ESO LO QUE SE LE PRESENTA EN SU LIVING NO ES BUENO. YO PUEDO ASEGURAR QUE NO ES BUENO. TRABAJO MUCHO EN LO ESPIRITUAL Y SE QUE ES ASÍ Y MAS SI DESAPARECE”, concluyó Vanesa.

Claro que éste material de lo que consultamos al profeta, está en manos de la modelo Barby Franco que aún, esta como paralizada por semejante imagen que es muy clara, aunque unos pocos, dicen no ver nada.