Cloacas en Saavedra: “El intendente nos dijo está la plata, vamos a empezar a laburar pero en definitiva no llegaron esas partidas”.

(Por Ciudad Noticias): en una entrevista que mantuvo Carlos Grigoriades, presidente del HCD (Juntos por el Cambio), con el programa radial “Punto de Referencia” de radio (La Zero), fue contundente y a diferencia de los anuncios en la apertura de sesiones inaugurada por el intendente Gustavo Notararigo, lo afirmado por el edil, no coincide con el máximo funcionario del distrito;

“La pandemia ha llevado muchos recursos desde nación, provincia y desde los propios municipios. Nuestro intendente ha sido muy cauteloso para anunciar obras porque sabe la situación que estamos viviendo y la plata usted sabe no existe en nuestro país. Los recursos se están usando para lo que es pandemia, para lo que es salud.

Sobre el tema cloacas, el intendente se ocupó y nos dijo a nosotros…-che, está la plata, vamos a comenzar a laburar, no las van a mandar-, pero bueno, no lo ha hecho porque no ha llegado en definitiva esa partida de plata”, afirmó el presidente del HCD, Carlos Grigoriades.

¿Esa partida de plata para cuando estaba anunciada?.

“Estaba prevista para los primeros días de enero de éste año y aún no ha sido recibida y bueno, los fondos propios del municipio se van en los sueldos que llevan un 75% o 76% y bueno, la verdad es que no alcanza para hacer obras de infraestructura”, aseveró el funcionario de Juntos por el Cambio.

Créditos para el municipio:

“Con respecto a los créditos, hace tres meses el intendente nos manda un proyecto de ordenanza de autorización para solicitar un crédito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires de un total de 30 millones de pesos. Se lo había ofrecido el Banco Provincia a la municipalidad, la municipalidad lo pasa por el Concejo Deliberante, y aprobamos hasta el 30% de interés, al mes, una vez que fue presentado ese proyecto el interés había subido, vuelve otra vez la ordenanza, autorizamos el 35% que era lo que el Banco pedía y ahora, esto no me lo dijo el intendente sino que alguien cercano a él la semana pasada y habían dicho que el crédito no se lo iban a dar porque la plata no existía.

Con ese dinero se iban a comprar uno o dos camiones y una retro que era lo principal que hacía falta porque la otra está rota”.

Cabe mencionar que todos los anuncios, se habían realizado por parte del intendente Gustavo Notararigo, en la apertura de sesiones del año en curso.

Si bien en la localidad se ve algún que otro movimiento en calle independencia de nuestra localidad, parece que la obra de cloacas, podría frenarse en poco tiempo por la falta de partidas que aguarda el ejecutivo.

Malestar de los vecinos por la falta de mantenimiento en calles de tierra:

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, reconoció que están las nueve maquinas motoniveladoras en funcionamiento, sin embargo desconocía que al menos en (Saavedra), las calles están en pésimo estado y el enojo crece día a día porque las mismas están abocadas a los caminos rurales:

El funcionario legislativo admitió que desconoce los motivos por el que las maquinas viales no están trabajando en las calles de la zona urbana y por otra parte, comentó que hace cuatro meses que no viene a Saavedra pero se encargará de averiguar qué es lo que está sucediendo.

¿Otra vez quedará en stand by la obra de cloacas?