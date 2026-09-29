Clausuraron preventivamente el Tiro Federal de Pigüé tras una inspección de la ANMaC por presuntas irregularidades de seguridad

(Por Ciudad Noticias): Según pudo saber la redacción de Ciudad Noticias, el Tiro Federal de Pigüé fue inhabilitado preventivamente luego de una inspección realizada por personal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), en la que se habrían detectado distintas observaciones vinculadas a las condiciones de seguridad del predio.

La información surge a partir de documentación a la que este medio pudo acceder y de mensajes internos que comenzaron a circular entre integrantes de la institución, donde se comunicó la suspensión de las actividades de tiro con armas de fuego hasta tanto se regularicen las situaciones señaladas por el organismo de control.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Ciudad Noticias, la inspección habría sido solicitada a raíz de una denuncia judicial presentada por una persona cuya identidad no trascendió. En el procedimiento, los inspectores habrían constatado presuntas deficiencias relacionadas con la señalización lumínica y sonora del lugar, además de observaciones en la estructura de los techos del predio.

Asimismo, en el requerimiento de inspección emitido por la ANMaC —al que accedió este medio— se solicita realizar una inspección integral en el domicilio del Tiro Federal Pigüé, ubicado en calle Ayacucho s/n, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la entidad y establecer si el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaba prácticas de tiro en esas instalaciones bajo las condiciones correspondientes.

Según pudo saber este medio, como consecuencia de la medida quedaron suspendidas las prácticas de tiro con armas de fuego hasta que la institución logre nuevamente la habilitación correspondiente.

La noticia generó repercusiones entre socios y allegados al Tiro Federal Pigüé, mientras se espera conocer cuáles serán las acciones que se llevarán adelante para corregir las observaciones realizadas y avanzar hacia la reapertura de las actividades.