Claudia Albertario habló de sus chats eróticos con Fede Bal: «Un lindo recuerdo entre nosotros»

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey este verano, en el medio de un escándalo. Resulta que ella descubrió que él intercambiaba chats subidos de tono con varias mujeres y estalló de la furia. Una de las involucradas fue Claudia Albertario, amiga y, aparentemente, ‘algo más’ del hijo de Carmen Barbieri.

La modelo aseguró que entre ellos existe una consolidada amistad, sin embargo, en los mensajes se leía que él le había escrito «tanto te voy a cog#r», mientras que ella le envió una nude de su cola.

Recientemente, Albertario dialogó con Ulises Jaitt en su programa emitido en Radio XLFM y allí hizo referencia a su relación con el conductor de ‘Resto del Mundo’. «A Federico Bal lo adoro de toda la vida. Lo conozco desde los 18 años cuando trabajaba con Carmen. No, no me enamoré. Quedó un lindo recuerdo entre nosotros» contó entre risas.

«Ya no hablo del tema, ya fue para mí. Si lo veo lo saludo y lo abrazo, está todo bien. Él tiene que hacer un aprendizaje de su vida también» agregó en referencia al vínculo que mantiene con él en la actualidad. Por su parte, respecto a cómo quedó su relación con Aldrey, la exvedette aseguró: «Está todo bien, ya pasó. Tenemos un amigo en común con ella, pero está todo bien».