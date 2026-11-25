(Por Ciudad Noticias): A horas de la sesión que definirá la continuidad de Matías Nebot, la principal impulsora de la Comisión Investigadora cambia su posicionamiento político. Según información a la que accedió este medio, Clarisa Rivas no acompañará la destitución del intendente, mientras trascendieron versiones sobre un armado electoral para 2027 y la alternativa de ausentarse del recinto.

A menos de 24 horas de una de las sesiones de mayor trascendencia institucional de los últimos años, Clarisa Rivas vuelve a ocupar el centro de la escena política, aunque desde un lugar muy diferente al que tuvo cuando comenzó la investigación contra el intendente Matías Nebot.

Según información obtenida por Ciudad Noticias, la concejal justicialista no acompañará la destitución del mandatario vecinalista, favoreciendo con su posicionamiento la continuidad del actual jefe comunal.

La relevancia del dato radica en que fue precisamente Rivas quien, junto a un abogado de su entorno, habría incentivado e impulsado las primeras conversaciones destinadas a conformar la Comisión Investigadora.

No solamente acompañó la iniciativa, sino que tuvo un papel protagónico durante todo el procedimiento, desde la recopilación de testimonios hasta la evaluación de las actuaciones que derivaron en la declaración de gravedad de los hechos investigados.

De cuestionar el desempeño de Nebot a respaldar su continuidad

El archivo periodístico permite recordar cuál era el posicionamiento de Clarisa Rivas hace apenas un mes.

Durante la sesión especial del 23 de octubre, la representante del justicialismo cuestionó las ausencias prolongadas del intendente, las dificultades en el funcionamiento de distintas dependencias municipales, la falta de atención en su despacho y los extensos períodos sin reuniones de gabinete.

También puso en discusión las contradicciones detectadas durante las declaraciones testimoniales e incluso consideró pertinente que algunas de ellas fueran evaluadas por la Justicia.

En aquella oportunidad, Rivas hizo especial referencia a las obligaciones de los funcionarios públicos, la ética, la transparencia y la necesidad de anteponer los intereses de la comunidad.

Transcurridos apenas 33 días de aquella exposición, la información que recibió esta redacción indica que su posicionamiento frente a la continuidad de Nebot será diferente.

¿Qué elementos cambiaron desde entonces? ¿Qué fundamentos permitirían explicar que quien impulsó la investigación y consideró graves los hechos ahora no acompañe la destitución?

Las aspiraciones de Rivas para 2027 y las versiones sobre un acuerdo con Nebot y Catalano

Según información que llegó a Ciudad Noticias, detrás de las conversaciones políticas de las últimas semanas existiría un proyecto electoral que tendría a Clarisa Rivas como eventual candidata a intendenta en 2027.

La construcción de ese espacio reuniría al sector vecinalista encabezado por Matías Nebot y a representantes del peronismo local, entre ellos Nicolás Catalano, dirigente identificado con La Cámpora.

Precisamente, Catalano sería otro de los concejales que no acompañaría la destitución, pese a haber votado favorablemente la declaración de gravedad de los hechos investigados el pasado 23 de octubre.

Las versiones recibidas por este medio indican que existiría un entendimiento político entre los sectores mencionados. Sin embargo, sus protagonistas todavía no han confirmado públicamente los términos de ese eventual acuerdo.

La cuestión central pasa por establecer si las conversaciones electorales rumbo a 2027 tuvieron incidencia en el posicionamiento legislativo de ambos concejales.

La alternativa de ausentarse y el regreso de un viejo conocido: Nicolás Urtizberea

En paralelo, Ciudad Noticias recibió información sobre otro escenario que podría materializarse durante la sesión especial.

La alternativa contemplaría que Clarisa Rivas se ausente argumentando motivos personales y que su banca sea ocupada por Nicolás Daniel Urtizberea, exconcejal justicialista y compañero de lista de la actual edil en las elecciones de 2023.

Ambos mantienen una relación política de varios años y compartieron responsabilidades dentro del justicialismo distrital.

Pero existe otro antecedente que merece ser mencionado.

Durante el año pasado, el propio Matías Nebot manifestó a Ciudad Noticias que había intervenido para que Urtizberea ingresara a desempeñar funciones en la sucursal Pigüé del Banco Provincia.

Aquella afirmación provino del propio intendente, aunque no se cuenta con documentación independiente sobre las circunstancias de esa incorporación laboral.

En caso de concretarse el reemplazo legislativo, sería Urtizberea quien asumiría la responsabilidad de emitir el voto, siempre que se cumplan los requisitos legales para su incorporación al recinto.

Hasta el momento, no existe confirmación formal de una licencia de Rivas ni de la convocatoria de su suplente.

Dos votos que pueden cambiar el resultado

El pasado 23 de octubre, once concejales votaron a favor de considerar graves los hechos investigados contra Matías Nebot.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que para disponer la destitución del intendente se necesitan los votos afirmativos de las dos terceras partes del total de integrantes del cuerpo legislativo.

En este caso, diez votos.

Si Rivas y Catalano no acompañan la destitución y los restantes concejales mantienen sus posicionamientos anteriores, aquella mayoría de once votos quedaría reducida a nueve, cantidad insuficiente para remover al mandatario.

Es allí donde adquieren especial trascendencia las decisiones de ambos representantes del justicialismo.

De las 500 fojas a la definición política

Meses de investigación, declaraciones testimoniales, documentación, reuniones, cuestionamientos públicos y un expediente de aproximadamente 500 fojas desembocarán este jueves en la sesión especial.

Clarisa Rivas, quien tuvo un papel central desde la conformación de la Comisión Investigadora, deberá fundamentar su posición si finalmente participa de la votación.

Considerar graves los hechos no obliga jurídicamente a votar por la destitución, pero tampoco elimina la responsabilidad política de explicar las razones de un cambio de posicionamiento.

La sesión de mañana permitirá conocer no solamente si Matías Nebot continúa al frente del Ejecutivo municipal, sino también los fundamentos de quienes participaron activamente en la investigación y ahora, según la información recibida, no acompañarán su remoción.

Después de cuatro meses de actuaciones, la comunidad tiene derecho a conocer qué cambió, cuáles son los argumentos de cada representante y si las negociaciones políticas tuvieron alguna incidencia en la decisión final.