(Por Ciudad Noticias – Editorial): No fue una espectadora del proceso ni una concejal que se limitó a acompañar una iniciativa ajena. Según información a la que accedió este medio, cuando otros integrantes del Concejo Deliberante proponían una interpelación a Matías Nebot para que brindara explicaciones, Clarisa Rivas, con el asesoramiento de un abogado integrante de su grupo familiar, impulsó un procedimiento de mayor alcance institucional: la conformación de una Comisión Investigadora que pudiera desembocar en la destitución del intendente.

Meses después, fue precisamente su voto uno de los que permitieron que el mandatario vecinalista continuara al frente del Ejecutivo municipal.

Durante su extensa exposición de este jueves, Rivas enumeró prácticamente todas las deficiencias que atraviesa la administración municipal. Cuestionó el estado de los caminos rurales, los inconvenientes en la recolección de residuos, el deterioro de las calles, el abandono de los espacios públicos, las dificultades del Hospital Municipal y las demoras en los pagos a proveedores.

También responsabilizó al Ejecutivo por las decisiones económicas que afectaron los ingresos de los trabajadores municipales y cuestionó la permanente renovación de funcionarios, señalando que más de cincuenta personas habían pasado por diferentes responsabilidades institucionales en apenas tres años.

Incluso llegó a caracterizar la administración de Nebot como posiblemente la más errática de la historia democrática del distrito. Sin embargo, después de semejante diagnóstico, argumentó que no existían elementos jurídicos suficientes para disponer su destitución.

La pregunta que surge es inevitable: ¿con qué fundamentos jurídicos impulsó originalmente un procedimiento de esta naturaleza? ¿En qué momento llegó a la conclusión de que las actuaciones que ella misma contribuyó a producir resultaban insuficientes para remover al intendente?

No debe olvidarse que Rivas contó con asesoramiento jurídico desde el comienzo del proceso, según la información obtenida por Ciudad Noticias. Por eso, resulta pertinente preguntarle si las objeciones legales que presentó este jueves no habían sido advertidas cuando promovió la conformación de la Comisión Investigadora.

Otro antecedente merece ser mencionado. Cuando Ciudad Noticias la consultó sobre el sentido de su voto en las jornadas previas a la sesión especial, Rivas dirigió la atención hacia otros integrantes del cuerpo deliberativo, señalando que todavía no tenían definido su posicionamiento.

Finalmente, fue ella quien, junto a Nicolás Catalano, dejó de integrar la mayoría de once concejales que había considerado graves los hechos investigados el pasado 23 de octubre. Los otros nueve mantuvieron su posición y acompañaron la destitución.

Durante su discurso, Rivas también recordó los mensajes privados atribuidos a Nebot en los que, según manifestó, el intendente habría solicitado a periodistas que la atacaran personalmente y procurado desplazarla del escenario electoral justicialista. Aseguró que no utilizaría su banca como instrumento de revancha personal.

Pero el procedimiento nunca debió girar alrededor de una diferencia personal entre la concejal y el intendente. Lo que estaba bajo juzgamiento era el desempeño de un funcionario público y su responsabilidad en la conducción del Estado municipal.

La decisión de Rivas fue presentada como una defensa de las instituciones y de la voluntad popular. Sin embargo, el control legislativo y el procedimiento de destitución también son mecanismos institucionales contemplados por la legislación democrática.

Por supuesto, considerar graves determinados hechos no obliga jurídicamente a votar por la destitución. Pero esa distinción tampoco exime a Rivas de explicar las diferencias entre los fundamentos con los que promovió la investigación y aquellos con los que finalmente rechazó la remoción del intendente.

Tampoco quedaron esclarecidas las versiones sobre las conversaciones políticas de las últimas semanas y sus eventuales aspiraciones electorales para 2027. Si existieron esos entendimientos, corresponde conocer sus alcances y determinar si tuvieron alguna incidencia en su decisión legislativa.

Nebot permanece en el cargo, pese a que nueve de los catorce integrantes del Concejo Deliberante votaron por su destitución. La mayoría especial exigida por la ley no se alcanzó.

Clarisa Rivas tiene derecho a defender su voto, pero también tiene la responsabilidad política de responder por todo el camino que contribuyó a recorrer hasta llegar a esta instancia.

Porque no fueron los demás concejales quienes emitieron su voto. Fue ella. Y tampoco fueron otros quienes asumieron su protagonismo durante la investigación.

La discusión sobre la coherencia de sus decisiones no termina con la sesión especial. Comienza con la comparación entre sus argumentos de ayer, sus explicaciones de hoy y las consecuencias concretas de su voto.