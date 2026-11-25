(Por Ciudad Noticias – Editorial): Cuando otros sectores políticos planteaban solamente interpelar al intendente Matías Nebot para que brindara explicaciones ante el Concejo Deliberante, fue Clarisa Rivas quien, según información obtenida por este medio, junto a un abogado de su entorno, impulsó una medida de mayor alcance: la conformación de una Comisión Investigadora que abriera el camino hacia una eventual destitución.

Fue ella quien sostuvo la necesidad de avanzar, quien cuestionó el funcionamiento del Ejecutivo municipal y quien posteriormente acompañó la declaración de gravedad de los hechos investigados.

Durante las declaraciones testimoniales, según información recogida por Ciudad Noticias, Rivas manifestaba su indignación cuando determinados funcionarios aseguraban no haber visto situaciones irregulares. En conversaciones vinculadas con aquel procedimiento, habría llegado a calificarlos de cómplices, utilizando expresiones como «hijos de puta» y otros términos descalificadores para referirse a quienes, a su entender, habían guardado silencio frente a lo que sucedía dentro del Ejecutivo municipal.

Hoy, precisamente, aquellas expresiones adquieren una relevancia particular frente a la información que indica que la propia concejal no acompañará la destitución del intendente.

¿Qué cambió? ¿Los testimonios dejaron de tener valor? ¿Las irregularidades que cuestionaba dejaron de existir? ¿Los funcionarios a quienes señalaba merecen ahora una consideración diferente? ¿O fueron las circunstancias políticas las que se modificaron?

La investigación demandó meses de trabajo institucional, declaraciones testimoniales, horas de sesiones y un expediente de cientos de fojas. Rivas tuvo un protagonismo que nadie puede desconocer. Por esa misma razón, los fundamentos de su decisión adquieren una importancia que excede el sentido de un voto.

Mientras tanto, las versiones sobre sus aspiraciones de convertirse en candidata a intendenta en 2027, mediante una construcción política que incluiría al vecinalismo de Nebot y al sector representado por Nicolás Catalano, permanecen sin una explicación pública de sus protagonistas.

La comunidad merece saber si existieron conversaciones electorales y si estas tuvieron alguna incidencia en el cambio de posicionamiento de quienes, hace apenas un mes, consideraron graves los hechos investigados.

Según información a la que accedió Ciudad Noticias, Rivas también evalúa la posibilidad de ausentarse de la sesión especial. Una alternativa que no modificaría las consecuencias numéricas de su decisión, puesto que la destitución requiere diez votos afirmativos.

Resulta pertinente recordar que la misma dirigente que cuestionaba el silencio de determinados funcionarios durante la investigación podría no estar presente cuando llegue el momento de resolver sus consecuencias institucionales.

La coherencia política no exige mantener eternamente una posición, pero sí explicar por qué se abandona, especialmente cuando fueron las propias convicciones expresadas públicamente las que impulsaron un procedimiento de semejante magnitud.

Este jueves, Clarisa Rivas tendrá la oportunidad de explicar qué cambió desde aquellos días en los que reclamaba responsabilidades, cuestionaba silencios y promovía una investigación que podía terminar con Nebot fuera del municipio.

La ciudadanía espera conocer sus argumentos. No solamente el sentido de su voto, sino las razones que lo determinan.

Porque las palabras pronunciadas durante estos meses, las responsabilidades asumidas y las decisiones adoptadas forman parte de un registro público que ninguna negociación posterior puede borrar.