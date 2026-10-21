¿CLARISA RIVAS EMPIEZA A MOSTRAR SUS CARTAS? EL DÍA DE LA LEALTAD REAVIVA LA INTERNA DEL JUSTICIALISMO

(Por Ciudad Noticias): Después de meses de incertidumbre sobre su posicionamiento dentro del peronismo local, la concejal Clarisa Rivas participó de una actividad por el Día de la Lealtad junto a su compañero de banca Nicolás Catalano y otros referentes del justicialismo. La presencia de Ignacio Furch, exasesor letrado de la gestión de Hugo Corvatta, también formó parte de una imagen que abre interrogantes sobre los movimientos políticos dentro del PJ.

El Día de la Lealtad peronista dejó algo más que mensajes alusivos y expresiones de militancia. En el distrito de Saavedra, la celebración volvió a poner sobre la mesa las diferencias internas del justicialismo y, particularmente, el posicionamiento de la concejal Clarisa Rivas, quien meses atrás había evitado expresar públicamente una definición respecto de los sectores que conviven dentro del espacio político.

Durante el pasado fin de semana, Rivas se mostró junto a su compañero de bancada, Nicolás Catalano, en una actividad organizada por un sector del peronismo que reivindicó la militancia, la organización colectiva y su identificación política con Cristina Fernández de Kirchner. La imagen adquiere relevancia en un escenario donde los alineamientos internos vienen siendo motivo de especulaciones y donde cada aparición pública puede interpretarse como una señal de acercamiento.

No pasó inadvertida tampoco la participación de Ignacio Furch, quien se desempeñó como asesor letrado durante la gestión municipal del exintendente Hugo Corvatta. Su presencia sumó otro nombre vinculado a la historia reciente del justicialismo local, en un encuentro que reunió a dirigentes y militantes bajo una misma consigna política.

El antecedente inmediato que vuelve especialmente interesante la aparición de Rivas se remonta a junio de este año, cuando la edil reconoció públicamente las diferencias dentro del Partido Justicialista y evitó tomar partido en la disputa entre los sectores identificados con Nicolás Catalano y Marisol Merquel. En aquella oportunidad había dejado una definición que hoy vuelve a cobrar actualidad: «La unidad no la veo posible; la unión sí».

Meses después, su participación en una actividad junto a Catalano vuelve a instalar una pregunta inevitable: ¿se trata simplemente de una coincidencia en una fecha emblemática para el peronismo o comienza a evidenciarse un acercamiento político más definido?

La publicación difundida con motivo de la celebración tampoco pasó desapercibida por su contenido. «Estamos convencidos de que este es el camino. Que la política es una herramienta capaz de transformar realidades», expresaron sus participantes, quienes cuestionaron las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional y reivindicaron la necesidad de fortalecer la organización colectiva.

El mensaje concluyó con una definición de pertenencia política: «Y es ahí, en la construcción colectiva, donde encontramos la verdadera lealtad: la lealtad a nuestras convicciones, a nuestra historia, a Cristina y a la Patria».

Aunque la participación en una misma actividad no constituye por sí sola una confirmación de nuevos acuerdos o alineamientos, tampoco resulta ajena a las interpretaciones políticas que suelen despertar estos encuentros. Particularmente cuando involucran a dirigentes que hasta hace pocos meses mantenían posiciones públicas cautelosas frente a las diferencias partidarias.

En un justicialismo que continúa atravesado por tensiones y desafíos de reorganización, la fotografía del Día de la Lealtad incorpora un nuevo elemento al escenario político local. Por ahora, Rivas no ha confirmado públicamente que su participación represente una definición interna.

La incógnita sigue abierta: ¿fue solamente una celebración compartida entre compañeros de partido o una primera señal de que Clarisa Rivas comienza a definir su lugar dentro del justicialismo?