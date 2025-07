Claribel Medina dio detalles de la salud de Pablo Alarcón, después del accidente

Claribel Medina habló con la prensa tras visitar a Pablo Alarcón, quien se encuentra internado en el Hospital Fernández tras sufrir un accidente automovilístico esta mañana, producto de un síncope.

La expareja del actor dio detalles del cuadro de salud del artista y anticipó que lo trasladarán al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).

“Tuvo un desvanecimiento y chocó contra un auto, que no había nadie en el auto que chocó. No fue ACV”, comenzó diciendo la actriz.

Consultada sobre si el intérprete padece hipertensión, sostuvo: “No, no. Él tuvo una operación de corazón abierto el año pasado, por la neumonía quedó internado (en ese momento), pero el corazón es nuevo”.

“Lo llevan al IMAC para dejarlo en observación 48 horas y se va a quedar ahí. Yo voy para allá ahora. Muchas novedades no tendré hasta mañana a la mañana”, explicó Medina.

La charla con el actor

Respecto a la charla que tuvo con el actor, reveló: “Lo vi bien. Alegre. Él le pone onda. Estaba un poco preocupado porque estaba un poco cansado”.

“Estaba viniendo de la Legislatura, que recibió un premio, e iba para el médico, a hacerse un control, justamente”, sumó la artista sobre el momento en que su expareja chocó.

Cómo es el cuadro de salud de Pablo Alarcón

Además, Medina explicó que hay otra enfermedad que aqueja al actor, pero que está controlada: “Tiene una pequeña neumonía, que es la misma razón por la cual quedó internado la otra vez, pero esta vez es viral, no es una neumonía que no esté controlada. Lo que los médicos dicen es que definitivamente tiene que estar 24-48 horas en control para controlar la neumonía, y chequear que esté todo bien con la válvula del corazón, pero no es que el corazón esté andando mal, porque es un corazón nuevo”.

“Había hablado esta mañana antes de que esto sucediera y estaba bien. Él se cuida muchísimo y está muy atento. Tiene 79 años, hay que estar controlando y qué se yo, pero el trabajo es algo que le da mucha alegría y lo pone muy feliz. Ahora a acompañar y ver que esté estable, que la neumonía no se complique”, cerró Claribel. (Fuente: Tn Show)