Cinthia Fernández volvió a usar la microbikini con aros y la red se llenó de corazones

Cinthia Fernández, demostró una vez más, que sabe cómo robarse todas las miradas a la hora de portar la microbikini, un atuendo muy común entre las celebridades nacionales. La modelo, compartió con sus seguidores, lo que fue este outfit bien playero de impacto extremo.

En su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández, exhibió este particular traje de baño, que generó toda clase de comentarios por parte de sus fans. La ex angelita portó un diseño particular, que dejó boquiabierto a todos.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram)

En esta oportunidad, la mediática optó bailar una coreografía brasileña junto al pie de su tobogán y majestuosa pileta, con una microbikini negra con tiras entrecruzadas en la zona media. El conjunto estuvo formado por un corpiño triangular, con un aro en el centro y un colaless.

“Siempre #pafrenchi (“Para adelante”, en portugués). Mi bikini de mi cápsula, la más linda de todas, te dejo el link en mis historias”, comentó Cinthia Fernández en su publicación. Dicho posteo registró hasta el momento, unos 70.166 likes.

Fuente: (Instagram).

Además de destacar la prenda diminuta, tanto hombres y mujeres resaltaron el estupendo estado físico de la panelista, aun habiendo dado a luz a tres niñas. “Para el 2023 quiero tener tu lomo”, “lomaso y madraza”, “Necesito ese cuerpo para usar una bikini así”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios para la mediática.

Cinthia Fernández contó el drama que vivió luego que se le inundará su casa

Fuente: (Instagram)

El comienzo del 2023, no fue bueno para la panelista, ya que mientras se encontraba trabajando, los albañiles que llevaban a cabo reformas le advirtieron sobre un percance. “Y obvio, no podía ser nada perfecto. Estoy volviendo del trabajo y me entero de que se está inundando mi casa”, manifestó la expareja de Matías Defederico en una de sus historias de Instagram.

“Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él”, contó Cinthia Fernández. Asimismo, la mediática añadió indignada: “Tres plomeros. Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer, un rubro… Igual que en la carpintería. Tremendo”. Horas después, la comunicadora expresó que el problema había sido solucionado.