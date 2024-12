Cinthia Fernández sorprendió con una microbikini en verde neón estampada con diseño de reptil

Cinthia Fernández no deja de sorprender a sus seguidores con sus impactantes looks veraniegos. En esta ocasión, la panelista acaparó todas las miradas con un traje de baño de dos piezas en verde neón con estampado animal print de reptil, que dejó a todos boquiabiertos, resaltando su figura y su estilo único.

Cinthia Fernández con su bikini animal print de reptil. Instagram

El corpiño del bikini tiene un diseño triangular sencillo, mientras que la bombacha, de corte colaless, se caracteriza por su tiro alto y las tiritas regulables en ambos lados de las caderas, adornadas con pequeñas arandelas plateadas.

Cinthia Fernández. Foto: Instagram

El conjunto, además de ser sexy y atrevido, tiene un toque elegante que resalta la personalidad audaz de la influencer. Para complementar el look, Cinthia apostó por un maquillaje relajado, pero igualmente llamativo, que incluía un delineado en negro total, máscara de pestañas a juego y algo de rubor rosado en las mejillas. Para finalizar, eligió un labial rosa claro con acabado mate que destacó su rostro fresco y natural.

A puro amor

Por otra parte, en México se mostró en compañía de su pareja, el abogado Roberto Castillo. Ella lució un traje de baño de dos piezas liso en color negro. El modelo tiene corpiño triangular simple y bombacha colaless diminuta con tiritas regulables a ambos lados de las caderas.

Cinthia Fernández con Roberto Castillo. Instagram

Su pareja, también se unió a la tendencia con una bermuda negra lisa, con cordones blancos. Ambos posaron juntos, y Cinthia, con su estilo siempre directo y expresivo, compartió un mensaje de amor para su novio: “Te amo”, le dedicó en su publicación.

Cinthia Fernández a puro mimo con Roberto Castillo. Instagram

El look que eligió para este momento de relax en la playa no pasó desapercibido para sus seguidores. Fiel a su estilo, Cinthia no recurrió a un maquillaje recargado y se mostró al natural, luciendo su piel radiante sin una sola gota de maquillaje. Este detalle, combinado con la vibrante estética de su traje de baño, hizo que el posteo rápidamente se volviera viral entre sus más de 6 millones de seguidores en Instagram