Cinthia Fernández, sobre su salida de Mentiras Inteligentes: «Me quedé sin trabajo por hacer las cosas bien»

Primero renunció, luego dio marcha atrás en su decisión y hoy, la noticia de que Cinthia Fernández fue desvinculada de Mentiras Inteligentes desconcertó a todos. Este sinfín de idas y vueltas comenzó a raíz de las versiones que aseguraban que Federico Bal, otro de los protagonistas de la obra, había participado en una supuesta fiesta clandestina en Mar del Plata , exponiéndose así al riesgo de contagiarse de Covid-19.

«Ayer a la tarde avisé que no iba a ensayar con certificado médico. Todos sabemos el tiempo que hay que esperar, pasé ese mismo protocolo en el Cantando cuando mi coach dio positivo. Salí de la pista y esperé el tiempo prudencial para hacerme el hisopado, entre el quinto y el octavo día después de la exposición. Ayer se reincorporaba Fede, en el que sería el sexto día después de que estuvo en la fiesta, fiesta que negaron pero existió. La fiesta fue el sábado y él se hisopó un martes; puede ser perfectamente un falso negativo», comenzó su descargo la panelista de Los ángeles de la mañana .

Y enseguida explicó los verdaderos motivos de su decisión: «Mis hijas son de riesgo. La más chica, por un tema pulmonar. A mí casi se me revienta el útero y parí de urgencia. No me llegué a dar la vacuna para que desarrolle los pulmones, por lo que tiene una capacidad pulmonar menor que el resto. Las gemelas, por ser prematuras, ya de por vida tienen todo menos desarrollado. Por ese simple hecho son de riesgo. Mi mamá también cuida a una señora mayor, dato no menor. Hay todo un contexto que la gente no sabe», indicó justificando su ausencia a los ensayos esta semana.

Fernández volvió a confirmar que su compañero de teatro asistió a una fiesta clandestina en Año Nuevo y dio detalles: «La fiesta fue en un parador y participaron 600 personas. Te ponían un sticker en la cámara del celular para que no saques fotos. Estuvo con Guillermo Coppola, que resultó ser Covid positivo. No soy una loca psiquiátrica. A [Matías] Defederico le prohibí que pase a buscar a las nenas ayer porque también estuvo en una fiesta, así me manejo en la vida», advirtió.

«Yo planteé esto y la producción me dijo que Fede iba a reincorporarse ayer a la obra, pero están violando el protocolo. Como ellos quieren estrenar el 14, y no quieren retrasarlo, decidieron removerme. Me parece injusto, pero tengo derecho a decidir», reveló la actriz y bailarina, que agradeció el apoyo de sus compañeros: «Arnaldo [André] me mandó un mensaje muy amoroso, me agradeció por el tiempo compartido. Marta [González] lo mismo; les deseo que les vaya muy bien», confesó la actriz, que será reemplazada por Lula Rosenthal.

Tras contar que Bal no se comunicó con ella, la bailarina aclaró que no tiene nada en su contra. «Él se mandó una cagada y se hará cargo o no. No hablamos nunca. Solo mando un mensaje en su momento explicando todo. Yo no le contesté porque el día anterior la producción nos dijo que él no estaba más y no sabía qué decirle. De hecho se buscaron reemplazos», agregó desconcertada por la marcha atrás de la producción de la obra.

En cuanto a cómo será su salida de la obra, reveló: «Pedí una indemnización correspondiente, yo no incumplí ni hice nada. Hasta podría pedir que me paguen todo el contrato, porque hay una marquesina, yo hice publicidad en las redes sociales, acá… Rechacé una propuesta de Flavio Mendoza para hacer El circo del Anima también. No hay que ocultar estas cosas, porque tenemos que cuidarnos todos y ser conscientes. Yo me quedé sin laburo por hacer las cosas bien. Pero bueno, vendrán cosas mejores».

FUENTE; LA NACIÓN