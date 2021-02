Cinthia Fernández será candidata a diputada

Suele suceder con cierta normalidad que muchos personajes de la televisión sigan su carrera en el mundo de la política, y aunque el ambiente del espectáculo no suele ser el principal lugar donde los políticos dan sus primeros pasos, no es la primera vez que ocurre. Tanto es así, que, en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández anunció que recibió una propuesta de un partido político, según eltrecetv.com.ar.

“Cinthia habitualmente me deja muda, siempre tenemos muchas internas, muchas que no voy a recordar, pero ¿vas a estar en la política? ¿nos vas a dejar?”, preguntó Mariana Brey, categórica, sorprendiendo a todos.

“Así es, hace unos meses ya había tenido la propuesta”, contó Cinthia, quién logró confundir aún más a sus compañeras. “¿Lo estás diciendo en serio? Lo dijiste seria”, fue la pregunta que le hizo Andrea Taboada, despertando el enojo de su compañera.

“Si, ¿por qué se ríen?”, preguntó algo molesta, lo que provocó un rápido pedido de disculpas por parte de la panelista.

“A mí me dijeron: le propusieron un puesto político a Cinthia Fernández”, volvió Brey con el tema. “Si, ya me lo habían propuesto y yo me lo estaba considerando, lo que pasa es que con todo esto de la pandemia pasaron muchos meses y recién me reuní el jueves pasado”, agregó Cinthia, quien prometió dar más información pronto.

Fuente: Los Andes.