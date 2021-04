Cinthia Fernández se mostró furiosa con su ex por llevar a la niña adelante y sin cinturón.

La situación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico llegó a un punto de no retorno luego de que la bailarina asegurase que vivió violencia de género cuando estaba en pareja con él. Y desde ese momento, las cosas entre ellos se tensaron más que nunca.

En las últimas horas, la panelista de LAM se mostró indignada con su ex ya que subió un video manejando con una de sus hijas en el asiento delantero y sin cinturón de seguridad.

“A él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras. Y una vez, en un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, lo festejaron en un salón, y cuando me trajo a las nenas, que estaba dormidas, tenía un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue en palo, pero el tema son mis hijas. Yo no puedo hacer nada”, expresó con angustia.

Luego, Andrea Taboada le preguntó: “¿Por qué hace todo mal?”, y la bailarina respondió: “Porque no le importa y porque no tiene un límite. Hoy yo hablé con las nenas. Les dije ‘nunca más, chicas’. Pero yo no las puedo retar a ellas. El responsable es el boludo grande, que tiene unas bolas así (de grandes), ya con pelos, quien tiene que encargarse. Igual, a ellas se lo remarco”.