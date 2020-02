Cinthia Fernández se enteró que Baclini podría volver al Bailando: “Si fuera con otra persona no me molesta”

La reacción de Cinthia Fernández cuando le contaron que Martín Baclini podría volver al Bailando. Además ya se sabe quienes serían sus supuestas compañeras.

Cinthia Fernández fue de visita a Los Ángeles de la Mañana. Con tan buena suerte que Mariana Brey aprovechó la oportunidad para contar que Martín Baclini, su ex pareja, podría llegar a pisar nuevamente la pista del Bailando por un sueño 2020.

La panelista Brey no solo tiró la noticia, sino que también dio nombres de las supuestas bailarinas que estarían con Baclini en la posta. “Convocado nuevamente al Bailando según tengo entendido. El tema es que la bailarina para Baclini sería, opción A y opción B”, dijo.

“La primera es Luciana Salazar, que es la más obvia, y la opción B, tiene que ver con Loly Antoniale”, informó la angelita ante la mirada atenta de Cinthia Fernández. La bailarina no dudó en opinar sobre los nombres de las famosas con las que podría volver su ex a la pista.

La ex participante del certamen habló y con un contundente mensaje dejó en claro lo que sentiría en caso de que su Baclini finalmente participe del Bailando con alguna de las dos figuras.

“Yo creo que no va a aceptar pero me parecería un desagradecido. La verdad que yo lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”, expresó Cinthia Fernández.

Por otro lado, agregó: “Me caería mal porque una es amiga y tuve un montón de problemas y fue parte del desencadenante de que esté separada, y la otra fue una ex, así que no”.

De todas formas, Mariana Brey habló con el empresario y confirmó que decidió no participar del certamen con Luli Salazar o Loly Antoniale por respeto Fernández. Es por esto que la panelista aprovechó para consultarle si le molestaría que fuese al Bailando pero con otra bailarina. “Si fuera con otra persona no me molesta. Hay que ver cuánto dura”, dijo entre risas.

Fuente: El Trece