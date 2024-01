Cinthia Fernández se cansó de las especulaciones y reveló los motivos de su distancia de la TV

Cinthia Fernández no volvió a aparecer en la TV luego de su salida de ‘Bien de mañana’ y su ausencia llamó la atención en los televidentes, ya que ella siempre ocupaba la silla de un panel por su lengua áspera y la manera directa en la que manifestaba sus opiniones. Donde si se mostró súper presente y activa fue en sus redes sociales y recientemente fue justamente a través de su cuenta de Instagram, que contó los motivos por los que no volvió a firmar un contrato para la pantalla chica. «Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar. Y la TV en vez de aumentar, bajan los sueldos… así que hasta que aparezca un sueldo normal no haré nada. Sólo por eso rechacé hasta ahora las ofertas. Pero ganas siempre tengo» remarcó. Luego, un seguidor le consultó de qué vivía, ahora que estaba alejada de los medios: «Tengo dos empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en IG. ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS» respondió, súper picante con Luciana Salazar, que tiempo atrás contó que vivía de sus ahorros.