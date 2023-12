Cinthia Fernández se accidentó en sus vacaciones ¿Qué pasó?

“Siempre triunfando…” expresó indignada consigo misma. Sucede que el accidente ocurrió cuando se encontraba jugando con sus pequeñas hijas.

Luego de ser atendida en el hospital, compartió una foto caminando en ojotas, para evitar seguir lastimándose el dedo “Es la onda ahora…Pelot…asintomática” escribió en sus historias de Instagram.

Se mostró en reposo, poniéndose hielo para desinflamar el dedo, que le dolía un montón. “No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or…”, cerró, angustiada.