Cinthia Fernández reveló intimidades sobre su ex; “Martín Baclini en la cama es bueno”

La panelista Cinthia Fernández reveló intimidades sobre su ex, con quien estará en el Cantando, aunque cada uno por su lado.

A más de un año de la escandalosa separación y decenas de peleas en los medios, Cinthia Fernández y Martín Baclini volverán a encontrarse en el Cantando 2020 y ambos ya hicieron la foto promocial el mismo día y dieron una nota.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Para el programa La previa del Cantando, Cinthia Fernández y Martín Baclini dieron una nota en donde la panelista de LAM terminó dando detalles de la intimidad que tenían cuando eran una feliz pareja.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

“¿Qué tiene el petiso, Cinthia? ¿Qué tiene para tener tanto levante?”, le preguntó Lizardo Ponce y Martín Baclini la incentivó para que dijera algo bueno sobre él. “Podés decir la verdad, por primera vez”, le pidió el joven empresario.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Ante esto, Cinthia Fernández respondió: “Es bueno en la cama. ¿No era eso lo que me preguntás? No empiecen a tirarse agua bendita, me preguntaron ‘¿qué tiene el petiso?’. Me lo dijeron con doble sentido”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Asombrado por la respuesta de Cinthia Fernández, Baclini dijo: “Yo pesé que iba a decir ‘es un ser especial’”. Sin embargo, la bailarina siguió dando detalles de su primer encuentro sexual: “Es bueno en la cama. Y no les puedo explicar lo que me hizo el primer día que estuvimos. Me tiró un Osho en medio de eso. ¡Un horror! Me dijo que tenía que respirar. En medio del acto me tiró un mantra. Me dijo ‘acá hay que respirar’. Y empezó a hacer un ruido”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Dijo Cinthia Fernández con mucho humor y picardía sobre la intimidad que tuvo con Martín Baclini al inicio de la relación que hace meses terminó de muy mala manera pero que su paso por el Cantando puede recomponer.

Fuente: https://www.ciudad.com.ar/