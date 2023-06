Cinthia Fernández reveló el motivo de su soltería: «Están intensos»

Cinthia Fernández se muestra en sus redes sociales como una mamá todoterreno. Cuenta que tiene proyectos laborales en mente y su prioridad son las tres niñas que tuvo con Matías Defederico, el futbolista con quien se encuentra en una batalla legal por la cuota alimentaria. Sin embargo, no hay rastros de que la modelo tenga ningún vínculo amoroso hasta el momento. Su última relación fue con el bailarín Martín Baclini y finalizó a mediados de 2019. En un ida y vuelta que tuvo con sus seguidores a través de la cajita de preguntas de Instagram, un usuario le consultó cuál era el motivo por el que no había conocido a nadie y la panelista fue determinante con su respuesta. «Les juro que están intensos con el tema pareja… porque no quiero, no me interesa, nadie me voló la cabeza» confesó. «En la etapa que estoy lo siento una perdida de tiempo» agregó, para dejar en claro que tiene la energía puesta en otras cosas. Finalmente, arrojó una última razón, súper picante, «y porque los tipos están hechos unos pelotud#s. ¿Quedo claro? No sé cómo decirlo pero no quiero» concluyó filosa.