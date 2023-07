Cinthia Fernández recibió una carta documento de la China Suárez y ésta fue su respuesta

Hace solo unos días la China Suárez reavivó con un jocoso video el viejo escándalo del motorhome, justamente aquel que protagonizó cuando Pampita la encontró infraganti junto a Benjamín Vicuña, quien en aquel entonces todavía era su pareja.

Sin embargo, como esto generó un fuerte revuelo mediático, la China Suárez decidió accionar legalmente contra una de las primeras en expresar su sincera opinión al respecto, hablamos de Cinthia Fernández, quien ahora redobló la apuesta y le contestó con dureza.

Es que este conflicto se desató luego que la China decidió subir a sus redes sociales un video donde presume una canción que le habían compuesto sus compañeras de trabajo. Lo llamativo fue que una parte del tema decía “en el motor de la China, una China se peleó”.

Ante esto, todos se acordaron del momento en que Pampita encontró a la China con Vicuña y lo tomaron con una burla hacia la conductora. Por ese motivo, Cinthia expresó desde las redes sociales su opinión como panelista y como mujer y fulminó a la cantante.

Claro que esto provocó la reacción inmediata de la ex “Teen Angels”, quien inmediatamente le envió a su domicilio una carta documento, pero a la panelista poco le importó, ya que además de confirmar que le responderá categóricamente la demanda, le dijo de todo mediante las “stories” de su Instagram.

Seguidamente, la panelista de “Nosotros a la mañana” incluyó un recorte de un artículo de un sitio en el que la mismísima Pampita dice que la China destruyó su familia y aseguró que fue por eso que ella expresó algo similar desde su perfil de Twitter.

Por último, la bailarina apeló a la ironía y en tono jocoso se burló de las canciones que lanzó la China, aduciendo que el último video en el que reflotó el conflicto del motorhome fue, incluso, mucho más visto que todas las canciones que tiene publicada hasta el momento. Más punzante, imposible.

Además de burlarse de su obra como cantante, Cinthia también cuestionó el historial amoroso de la actriz al asegurar que “casualmente” la mayoría de sus antiguas relaciones estaban en pareja y no dudó en ponerse del lado de Pampita en este escándalo que cobró fuerza.

“Vos provocas, o al menos a mí me pareció provocativo, a una mujer que te volvió a abrir las puertas de su casa porque es una mujer preciosa que sanó el dolor que su ex marido le causó y seguramente vos causaste porque no sos un angelito.”