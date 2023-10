Cinthia Fernández hizo la compra del mes en el supermercado y estalló indignada: “¿Le ponen límites a los políticos?”

En medio del escándalo con Martín Insaurralde, Cinthia Fernández utilizó sus redes sociales y se desquitó fuerte por un problema que tuvo en el supermercado.

“Indignada llegué del supermercado”, comenzó diciendo la mediática, quien aprovechó el escándalo para descargarse furiosa contra Insaurralde.

“A ver, voy al supermercado y me ponen un límite para comprar. Evidentemente, el límite es estar totalmente desfasado con la realidad, no tienen idea lo que sale un litro de leche”, afirmó la ex de Matías Defederico.

Luego, agregó con muchísima bronca: “Es increíble, ¿le ponen límite a las compras de los políticos en los yates espectaculares? ¿En los pasajes? Para él y compañía. ¿En los relojes? ¿En las pulseras?”.

Para cerrar, Cinthia concluyó con su relato y agregó: “Yo tengo límite para ir a comprar comida y estos hdp, con la tuya se van de joda”