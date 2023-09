Cinthia Fernández fue lapidaria con Morena Rial por defender a Lotocki: «Es una irrespetuosa»

Morena Rial el pasado fin de semana utilizó sus redes sociales para dar a conocer su postura frente a la polémica que ronda en torno al Dr. Aníbal Lotocki. «No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa» manifestó.

«Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos pero a cada persona antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir» agregó en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram y desató el escándalo.

Cinthia Fernández no dudo en opinar sobre los dichos de la hija del reconocido periodista y la defenestró: «Esto es una falta de respeto absoluta a las víctimas, sobre todo a Silvina Luna que fue la más reciente. Es una falta de respeto a la familia» expresó en el ciclo de El Trece ‘Bien de Mañana’.

«Me parece que no le vendría mal laburar, que es la recomendación que le decimos todos, así está un poquito más ocupada y no dice semejantes pelotu#, burradas y faltas de respeto a una familia que está llorando. No tiene la más repu# idea esta piba de lo que sufrió Silvina y no tiene la más remota idea de lo que va a sufrir toda la familia de manera perpetua. Es una irrespetuosa» añadió contundente.

«Esto es un asco, la falta de empatía. La desinformación que le da a pibas que probablemente tengan la genial idea de operarse con este carnicero, con este, para mí, asesino con todas las pruebas que ya hay» sentenció y finalizó «ojalá que vaya preso y ojalá que no te pase lo mismo y tu familia no te llore».