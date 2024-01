Cinthia Fernández: “Exploté, estoy pasando por un cansancio extremo”

En varias oportunidades, Cinthia Fernández se quejó del rol de padre de su ex pareja, Matías Defederico. Pero ahora aseguró que se le está haciendo muy difícil «ser madre y padre» durante el receso escolar y por eso decidió sincerarse con sus fans y se mostró llorando en sus redes sociales.

«Porque a veces valen estas fotos. Hoy fue un día particular donde exploté. Estoy pasando por un cansancio extremo. Por muchas situaciones que a veces decís no doy más. Hoy es el día», se sinceró.

«Ser madre y padre sin una sola ayuda en ningún sentido, tener que laburar y entretener a los niños en vacaciones. Querer poder ir al médico después de suspender 5 veces un turno resignándome siempre en último lugar, llamando a una amiga o a mamá para que te haga el aguante y te cuide a tus hijos para lograr ir», remarcó.

«La ansiedad de lo que está por venir cargada de miedos, ilusión pero también incertidumbre. El no dormir, porque de noche es el único tiempo libre que tenés para entregar los trabajos que faltan editar, o para tomarme un café con chocolate sin escuchar un MA mírame, o para ordenar tu cuarto que colapsa hace más de 2 años porque no tenés tiempo de hacer limpieza de lo viejo, o intentar mirar una peli, la cual es obvio que terminas durmiendo. En fin… Hoy exploté por todo y me senté a llorar para descargar y volver a empezar con fuerzas mañana. Porque esto. . . también vale», finalizó.