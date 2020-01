Cinthia Fernández disparó contra Luciana Salazar mientras hablaban de su hija: “Es lo único hermoso que tiene”

Cinthia Fernández soltó un par de comentarios con los que atacó a Luciana Salazar en Los Ángeles de La Mañana. En el estudio, Majo Martino confirmó que la modelo viajó a Walt Disney World con su hija Matilda, que queda en Orlando, Florida, al sur de Estados Unidos. De casualidad, Martín Baclini viajará a Miami este viernes, que queda a tres horas de los parques de diversiones.

“Me están diciendo que Luciana está en Miami”, confirmó Majo Martino mientras miraba el celular. Fue entonces cuando Ángel De Brito abrió las historias de Instagram de Luciana Salazar para chequearlo, y las compartió con la cámara. “Luciana fue a Disney con Matilda. No lo quiero ver a Baclini en Disney, eh”, dijo el conductor.

“Igual te digo que son dos provocadores Balcini y Salazar. Ahí no pasa nada, pero hacen todo por mediatizar. A los dos les gusta ser famosos”, comentaron en Los Ángeles de la Mañana. Ángel De Brito mostró una captura de la hija de Luciana Salazar en el avión: “Mirá cómo viaja Matilda, qué divina, con teléfono como la madre”. Casi todas las angelitas presentes respondieron con ternura: “La nena es hermosa, es una cosa divina, una belleza”.

Sin embargo, Cinthia Fernández aprovechó la oportunidad para disparar en contra de Luciana Salazar: “Lo único hermoso que tiene, ¡perdón me salió del alma!”, exclamó la panelista. “Para mí te tenés que amigar con Luciana”, le dijeron a la modelo, pero ella no demostró ganas de hacerlo. “Pero no tengo nada interesante que hablar, no me interesa para nada. Es lo más aburrido del mundo”, expresó Cinthia

Ángel De Brito volvió a mencionar el viaje de Martín Baclini y le preguntó a Cinthia Fernández: “Entonces están los dos allá. ¿Cuándo se va Martín, el viernes?”. Cinthia contestó: “El viernes. Qué lindo. Por ahí se cae el avión”, dijo ella entre risas, mientras sus compañeras la miraban sorprendidas.