Cinthia Fernández dijo que no le alcanza los $60.000 que le pasa Matías Defederico y en la redes no tardaron en disparar duro contra la mediática

Este lunes en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre reveló cuánto cobra el futbolista Matías Defederico y cuánto dinero le pasa a Cinthia Fernández. “Gana 120 lucas y le pasa 60 a Cinthia, la mitad”, dijo la panelista y aseguró que el dato se lo había pasado un “representante de jugadores”, aunque prefirió no dar a conocer el nombre.

Luego de que Yanina Latorre disparara el dato al aire, Cinthia Fernández se limitó a decir que nunca había hablado de números y que mantiene una buena relación con Matías Defederico “como padres”. Sin embargo, el futbolista no tomó bien la revelación y realizó un contundente posteo en su cuenta de Instagram.

“Lo bueno de hablar de números en televisión, que solo sabemos los padres (justo lo cuenta una compañera de trabajo) es que al menos reconoció que pago. ¿Te olvidaste de contarle a Yanina que el acuerdo alimentario de nuestras hijas se compone de una parte en efectivo y otra en especias? ¿O debería volver a planchar los recibos nuevamente?”, dijo el futbolista de de Agropecuario.

Lejos de que la polémica se termine ahí, siguió en las redes sociales donde los usuarios no perdonaron los comentarios de Cinthia Fernández sobre el monto que le pasa Matías Defederico. “Yo le creía que Cinthia Fernández que no tenía un mango y el otro día me entero que nada que ver”, “¿Cómo a Cinthia Fernández no le alcanzan 60 mil si vive de puro canje?”, “Es increíble que no le alcancen 60 lucas, yo hago de todo con esa plata”, escribieron algunos usuarios.