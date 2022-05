Cinthia Fernández dijo cuánta plata le pasa Matías Defederico por sus hijas y lo mandó a trabajar

Después de contar la polémica situación que vivió el fin de semana con sus hijas cuando le prohibieron la entrada al country donde entrenan, la mediática volvió a apuntar contra su ex por el bajo monto que le pasa de cuota alimentaria.

Después de denunciar que Matías Defederico le prohibió la entrada al country donde él vive y sus hijas practican actividades deportivas, Cinthia Fernández volvió a disparar contra su ex y cuestionó el estilo de vida que mantiene frente a las responsabilidades que debe cumplir.

La mediática lo acusó de «violento» y aseguró que le envía menos dinero del que le corresponde por las tres niñas en común que tienen. «No sólo no aporta lo que tiene que aportar. Es un deudor, es violento», sostuvo en diálogo con LAM. «Me pasa 55 mil pesos a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir», señaló.

La panelista de Momento D se mostró indignada por la realidad del exfutbolista frente al rol que debe ocupar. «Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme?», indicó.

Cinthia aseguró que la cifra que le pasa por mes Defederico no le alcanza para cubrir los gastos básicos y lo mandó a trabajar. «Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas», remarcó.

Por último, la bailarina definió a su exmarido como «cínico» y «nefasto», aseguró que «él fue siempre violento, sigue siendo y lo seguirá siendo» y lanzó una fuerte advertencia sobre su futuro. «Ojo que no le salte ninguna novia a decir que la pasó mal porque el tiempo me dará la razón de que sigue siendo así», sentenció.