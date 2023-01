Cinthia Fernández criticó a Romina de Gran Hermano por su ideología política y la juzgó por separarse de sus hijas

Cinthia Fernández fue consultada por un seguidor sobre su opinión acerca de Romina Uhrig, una de las participantes favoritas de Gran Hermano. La modelo no tuvo piedad a pesar de saber que no le iba a poder responder, ya que se encuentra encerrada en la casa más famosa del país, y la destrozó. “Cin, que opinas de Romina de GH?” le consultaron a la modelo luego de que habitara una cajita de preguntas en sus historias de Instagram. “Es K… ya sabes que pienso” comenzó filosa la mediática. En un principio la atacó por su situación económica “no se es k gratis, no le creo que no tenga un mango” escribió en referencia a los dichos de la ex diputada, que confesó que muchas veces no llegaba a fin de mes. Finalmente, la juzgo por separarse de sus hijas para ingresar al reality “no comparto dejar a tus hijos tanto tiempo, por GH, mucho menos si no pasas hambre” sentenció.