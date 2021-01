Cinthia Fernández contó en vivo que tuvo que llamar a su ex pareja Martín Baclini luego de que la policía la detenga en un control vehicular.

En el camino al trabajo, Cinthia Fernández tuvo problemas con la policía y por lo tanto se ausentó en los primeros minutos de Los Ángeles de la Mañana. Cuando arribó al estudio contó en vivo lo que sucedió y a quien tuvo que llamar para que le de una mano.

Todo comenzó cuando el conductor, Ángel de Brito le consultó: “Qué te pasó Cinthia con la policía. Casi no llegás al programa. Nos mandó un mensaje que decía que estaba demorada por la policía”.

A lo que Cinthia Fernández respondió: “No, estoy bien. No hice nada ilegal. Está todo en orden. Me pararon en el peaje de Panamericana y me paran siempre. Había una fila de quince autos y vi que no llegaba más. Me dijeron que podía ser por exceso de velocidad cosa que yo no ando fuerte”.

“Siempre para recaudar. Ahora pusieron la VTV obligatoria y es según el lugar“, agregó. Rápidamente el conductor le respondió: ” Lo cambian el control de tránsito. Por qué no lo esquivas. No hay un caminito de tierra”.

“Es que está en la puerta del peaje. Depende el auto que tenés, te frenan”, exclamó Cinthia Fernández.

Y llegó el momento en que la panelista nombró a su ex, Martín Baclini: “Eso es culpa de Baclini. Encima mis papeles los tiene Martín. Lo tuve que llamar a Martín, el tipo del seguro justo estaba en una reunión. Yo tengo todo en orden, no tuve exceso de velocidad ni nada. Les dije que si querían plata, me daban vuelta y estoy seca”.

Ante esta confesión el conductor dijo: “Acá están todos secos. Uno está seco y tiene un Mercedes, vos estás seca…”. “A mí ya aclaré que me lo dieron”, le contestó la panelista.