Cinthia Fernández compartió la vuelta al cole y dejó un polémico mensaje para Matías Defederico

El pasado 2022 ha sido un año cargado de polémicas en la vida de Cinthia Fernández. Desde las eternas discusiones con su ex pareja, Matías Defederico, hasta su incursión en la política con tantas idas y vueltas que ha protagonizado al respecto. Pero en su hogar, con la presencia de sus tres hijas, encuentra la calma que tanto necesita.

Ha dado comienzo a un nuevo ciclo lectivo escolar, y como madre soltera Cinthia Fernández se encarga casi en su totalidad del cuidado de sus tres hijas. En esta ocasión la bailarina y política reveló cuál es su rutina diaria para sobrellevar con su vida materna y profesional a la vez.

Fuente: (Instagram).

“Y empezaron nomás. Feliz de poder darles una buena educación. Dios me conserve esa posibilidad. Por un hermoso año más” escribió la panelista en su cuenta de Instagram, despidiendo a sus hijas más pequeñas en este nuevo comienzo de las clases.

Charis, Bella y Francesca representan la luz de los ojos de Cinthia Fernández. Diariamente relata sus “travesuras” y los grandes momentos que viven juntas. “Hoy no fui a trabajar porque es el primer día de colegio de mis nenas” explica la modelo, y luego amplía: “Para mí el primer día de clases es muy importante, imaginen que soy mamá y papá a la vez así que me toca re de cerca. Estoy muy sensible”.

Fuente: (Twitter).

Nuevas declaraciones contra su ex

En 2016 Cinthia Fernández y Matías Defederico confirmaron su separación, un año después de casarse y con tres hijas en común. Han transcurrido casi seis años y los problemas mediáticos (y legales) no cesan entre el ex matrimonio. La causa principalmente apunta a que el padre de las tres niñas pague mensualmente una cuota alimentaria acorde a las pequeñas.

Y con el comienzo de las clases la modelo no se olvidó de su ex: “Esto se lo dedico a todos los “papas luchones” que tienen plata para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos no”. La indirecta no podía ser tal y rápidamente posteó una foto de Matías agregando que “vos sos uno de ellos”.

Fuente: (Instagram).

Cinthia Fernández una vez más ha demostrado que no aceptará esta falta de responsabilidad de Matías Defederico, como ha denunciado en reiteradas ocasiones. Pero mientras la causa avanza por riendas legales, es la modelo quien diariamente lleva a las niñas al colegio y se organiza su agenda para dar abasto con sus compromisos laborales.