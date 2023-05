Cinthia Fernández chocó por tercera vez en un mes y estalló de furia

La situación fue contada con mucha molestia por la panelista, quien relató que fue la tercera vez que llamó al seguro en el último mes por situaciones similares. El impacto se produjo a muy baja velocidad y contra su vehículo detenido, por lo que nadie resultó herido.

Luego de sufrir el tercer accidente en el transcurso del último mes, Cinthia relató el hecho y cargó duramente contra la otra conductora, quien fue la responsable del hecho.

«Es la tercera vez en el mes que me pasa lo mismo, estar parada en un semáforo, me pasó en Lugones, insólito, hora pico, todos los autos parados… Es evidente que todos los autos parados te tienen que estar viendo, personas con el celular te llevan puesta», expresó la ex vedette, muy enojada, en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Estoy parada y viene una pel… de atrás y te lleva puesta por estar mirando el celular. Cuando vos sentís el ruido, mirás por el espejo retrovisor y la ves que está con el celular. La gente está bol…”, manifestó con mucha bronca.