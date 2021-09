Cinthia Fernández bailó con un portaligas en la puerta del Congreso y generó polémica

se postuló como precandidata a diputada por el partido “Unite”. Este domingo se llevarán a cabo las PASO y la bailarina decidió cerrar la campaña con un baile delante del Congreso de la Nación.

La bailarina y panelista competirá en las PASO en el mismo partido que convocó a Amalia Granata en 2019. (Instagram).Instagram

En el programa “Los ángeles de la mañana” (El Trece), mostraron el video en donde se la ve bailando tango en la puerta del Congreso. A su vez, se generó un debate entre Fanny Mandelbaum y Cinthia Fernández.

El cruce se originó porque en las imágenes se la ve a Cinthia bailando con un look tanguero pero vistiendo en la parte superior un portaligas. Ángel de Brito, conductor del programa consultó a Mandelbaum sobre el particular cierre de campaña y dijo: “Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso”.

Cinthia Fernández bailó en las puertas del Congreso de la Nación para cerrar su candidatura.Instagram

Sin ganas de confrontar, Cinthia explicó: “Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, ‘no sé tu propuesta’. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia”.

“Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el culo al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi culo llama la atención. Lamentablemente mi culo es cuestión de juzgar. Lamentablemente, hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta”, añadió.

“Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste…”, contraatacó Fanny.

Y continuó: “Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de ‘garchar’ y el ‘porro’, me parece berreta lo que hacen”.

Hace unas semanas, la bailarina también había causado polémica luego de publicar una foto desnuda en sus redes sociales con una reflexión: “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”.

El video de Cinthia Fernández bailando frente al Congreso

Finalmente el video fue publicado horas más tarde por la propia Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram.

Cinthia le sumó además un extenso escrito en el que explicó su decisión:

“Querían propuestas acá tener ESTA… canción! Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso! ,ridícula!, que podes esperar de esta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas , es lo único que sabe hacer…..Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y mas que nada mi CAUSA. El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas . Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y sabes que ? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz. Porque tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi Campaña. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten , no subestimo a los jóvenes o a los “pajeros” …. Seamos realistas, nadie te va a votar porque Tenes un buen culo y le gustas! NO ! eso déjaselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones, En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papas, en vez de dar una explicación, de porque? sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país.

Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida, en la quita de tiempo y amor que se pierden los niños en la ausencia presencial de un padre, en el tiempo que no vuelve ante las falsas denuncias”.