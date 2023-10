Cinthia Fernández arremetió sin filtros contra Flor de la V

Sin dudas se puede considerar a un enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Flor de la V como una pelea de pesos pesados, ambas con un extenso pasado mediático y ya muchas discusiones en el lomo. En esta ocasión la bailarina y panelista saltó en defensa de Ángel de Brito y Lucas Bertero, ex panelista de Intrusos despedido.

El motivo y razón que desencadena este cruce de palabras es nada menos que Susana Giménez. Sí, las entrevistas que brindó la diva televisiva han despertado una gran polémica. En primer lugar porque eligió LAM antes que Intrusos, y luego Flor de la V acusó a Ángel de Brito de grabar la entrevista y no realizarla en vivo. Y ni siquiera Cinthia Fernández la perdonó por sus dichos.

Cinthia Fernández – Flor de la V. Fuente: (Twitter).

Fuerte descargo en redes

Si algo ha distinguido a la bailarina y panelista a lo largo de su carrera mediática es la frontalidad para encarar las discusiones. En su descargo en Instagram no titubeó en afirmar que Flor de la V es “mala compañera” y que nuevamente se “subió al pony”.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram).

“¿Qué pensas de Flor de la V y Lucas?” le preguntó un seguidor, desatando la furia de Cinthia Fernández. “Que por mala compañera que fue siempre, le saltó la careta de toda la gente que la pasó mal con ella. Siempre que se sube al pony le salta la esencia” comienza su descargo.

“Despide gente, destrata o quema compañeros que le han dado de comer. Cuando no tenía un peso, como lo hizo Ángel de Brito. Se merece el vuelto” sentenció Cinthia en su escrito en redes. Fuerte y conciso.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram).

Más dardos venenosos: ahora a Matías Defederico

En su faceta de influencer, la bailarina dejó una caja de preguntas para que los casi 6 millones de seguidores que tiene en Instagram se saquen sus dudas. Allí lapidó a Flor de la V, y el padre de sus hijas, Matías Defederico, también fue el destinatario de fuertes escritos.

Las gemelas Charis y Bella celebraron sus 10 años, y Cinthia Fernández ya adelantó que su fiesta de cumpleaños estará ambientada en la película “Alicia en el país de las maravillas”. Y las preguntas sobre su ex pareja no se hicieron esperar. “¿El papá de las nenas está invitado?”, “por supuesto, que no” respondió tajante. “¿Colaboró con la fiesta?” preguntó otro usuario, y contrarrestó: “Nunca. El primer año que me mudé a esta zona le dije repartimos 50 y 50, y aun espero el deposito”.

Cinthia Fernández. Fuente: (Instagram).

Fue un lunes feriado de catarsis para Cinthia Fernández. Primero volvió a acusar a su ex marido, y padre de sus hijas, de no estar presente activamente de sus vidas, para luego sumarse al escándalo de Flor de la V con su amigo, Ángel de Brito. Hasta el momento la conductora de Intrusos no ha respondido, pero este enfrentamiento apenas comienza.