Cinthia Fernández apuntó contra Alejandra Maglietti: “Vení de este lado y después opina, señora abogada»

La batalla entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte es tema de agenda y debate en todos los medios del espectáculo. Y en este sentido, Cinthia Fernández panelista en Los Ángeles de la Mañana (LAM) defenestró a Alejandra Maglietti al aire tras opinar como abogada en el caso judicial que enfrenta la modelo y el exfutbolista, y lo que más le molesto a la influencer fue que opine sin saber sobre temas que no le competen, en este caso, el ser madre y sostener una familia. En un móvil de LAM le consultaron a la abogada que opinaba al respecto y fue contundente: “Vengo siguiendo el caso y en esta tengo que darle la derecha a Nicole”, comenzó. “Yo trabajo como abogada y veo muchos casos de este tipo donde todo se judicializa y se lleva a un ámbito de muy poco diálogo. Cuando reclamo todo, todo el tiempo termina siendo un hostigamiento judicial constante. Las personas adultas tienen la posibilidad de dialogar y entablar acuerdo, y los que terminan perdiendo son los chicos”, sentenció. Al terminar la nota, el conductor Ángel De Brito anticipó que varias panelistas criticaron a Maglietti. Y, en ese momento fue que Cinthia apuntó: “Se pone en plan de yo en mi carácter de abogada, y manifestó: “Escúchame, si vos tenes un tema de alimentos lo tenes que judicializar señora abogada. No es un ida y vuelta, es por el bien de los chicos. Los alimentos son un derecho”. “A veces si no lo judicializas ni siquiera lo cobras”, agregó Marcela Feudale, quien integra el panel de “las angelitas”. “Y judicializando tampoco”, agregó Cinthia. “¿De dónde la conoces a Maglietti? ¿Dónde conviviste con ella?”, le consultó De Brito. “Nada, me parece que a veces opina de bolud…Se hace la canchera con eso de judicializando le hacen mal a los chicos’. Vení de este lado, mantené sola a los pibes y después opina señora abogada”, disparó Cinthia. Sin embargo, Fernanda Iglesias cuestionó a su compañera: “A vos también tus hijas te van a googlear y van a ver todo lo que dijiste de su padre. Eso no está bueno”. “¿Y? Yo me hago cargo el día de mañana cuando me vengan a reclamar. Yo tengo mis fallas, no soy la madre perfecta, él no es el padre perfecto y yo luché siempre por el derecho de mis hijas. Bien, mal, como pude y lo hice solita”, aclaró Cinthia. Mientras que Yanina Latorre le dio la segunda: “Fernanda, ella se hace cargo de todo sola, no tiene una ayuda, qué importa lo que googleen las hijas”.