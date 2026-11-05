Cierra Papelera del Sur y deja en Tornquist a más de 160 personas sin empleo

Una noticia de fuerte impacto para Tornquist se conoció este miércoles, luego de que representantes sindicales fueran informados sobre el cierre de la Papelera.

Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato, confirmó que durante la mañana fueron convocados a una reunión en Bahía Blanca por responsables de Recursos Humanos de Interpac. Los trabajadores se encontraban actualmente suspendidos, luego de que la planta hubiera detenido su actividad esta semana; “Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia”, relató.

Lanaro reconoció que la situación de la fábrica venía siendo compleja desde hacía tiempo, aunque aseguró que mantenían expectativas de poder continuar; “Veíamos que la veníamos porfiando, que las cosas obviamente no venían de la mejor manera, pero también teníamos esperanza. La verdad que hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”, expresó.

Alrededor de 160 puestos de trabajo afectados

Según explicó el dirigente sindical, actualmente existen alrededor de 105 trabajadores afiliados, a los que se suman otros cinco o seis empleados que habían ingresado a prueba; “Seríamos unas 110 personas bajo convenio. Después tenemos, fuera de convenio, unas 50 personas. O sea que alrededor de 160 personas se quedarían sin trabajo”, detalló.

A ese número se suma además el impacto indirecto sobre contratistas, transportistas y otras actividades vinculadas al funcionamiento cotidiano de la fábrica.

Para Lanaro, las consecuencias no se limitarán exclusivamente a quienes trabajan dentro de la planta; “Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist”, señaló.

Indemnizaciones y cierre de la planta

De acuerdo con lo comunicado durante la reunión, la intención de la empresa sería indemnizar al personal y completar las liquidaciones durante noviembre; “Nos dijeron que la idea es liquidar todo antes de fin de mes”, indicó Lanaro.

Respecto de los motivos planteados por la firma, explicó que se les manifestó que la actividad dejó de ser rentable y que actualmente resulta muy difícil competir con los productos importados; “Dicen que esto no es rentable, que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”, explicó.

El dirigente agregó que, según pudo conocer, la planta ya quedó cerrada este mismo miércoles; “Había un compañero en Papelera y le pusieron seguridad patrimonial, un candado a la Papelera. Básicamente hoy ya está cerrada la fábrica”, afirmó.

“Todavía no caigo”

Lanaro describió el momento con profunda preocupación y admitió que la noticia tomó por sorpresa a toda la representación sindical; “Todavía no caigo si estoy enojado, si estoy triste, si quiero agarrar todo a patadas. Es como que uno está helado. Como sindicalista nunca se me ocurrió que iba a tener que dar esta noticia”, expresó.

También remarcó el fuerte arraigo de los trabajadores con Tornquist; “Acá somos alrededor de 150 familias que decidimos y elegimos toda la vida vivir en Tornquist. Para el pueblo, una fábrica de esta dimensión va a ser un ruido impresionante”, sostuvo.

El sindicato convocará a una asamblea

Tras regresar de Bahía Blanca, los representantes sindicales tenían previsto reunirse en Tornquist y convocar a los trabajadores a una asamblea para informar oficialmente la situación y analizar posibles medidas; «Ahora cuando lleguemos nos vamos a juntar y llamaremos a una asamblea. Trataremos de comunicar todo y ver qué medidas podemos tomar”, adelantó Lanaro.

Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre respecto de las posibilidades de revertir la decisión empresarial; “Ellos te dicen que te tenés que quedar con la tranquilidad de que te van a pagar todo, hasta el último centavo, pero eso obviamente no te deja tranquilo porque básicamente te estás quedando sin trabajo”, concluyó.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST