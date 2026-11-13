Choque entre un auto y un camión en Las Cinco Hermanas: dos personas fueron trasladadas a centros de salud

(Por Ciudad Noticias): Un siniestro vial entre un automóvil y un camión se produjo este viernes por la mañana en el sector conocido como «Las Cinco Hermanas». Como consecuencia de la colisión, la ocupante del automóvil fue trasladada al Hospital de Carhué, mientras que el conductor del camión fue derivado al centro de salud de Guaminí. El hecho vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de esta intersección, que desde hace años espera una solución definitiva.