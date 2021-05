“Chiche” Duhalde: “Me da bronca cuando me equiparan con Zannini, yo no me considero vacunada VIP”

“Ya pasaron tres meses y medio de que vinieron a casa a vacunarnos, y yo creí que venían a vacunar a un ex presidente y a su esposa, que ya tienen más de 70 años”, dijo durante una entrevista radial Hilda “Chiche” Duhalde, esposa de Eduardo Duhalde.

Tres meses después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra coronavirus de forma irregular, la dirigente política y ex senadora nacional Hilda “Chiche” Duhalde afirmó que no se considera una “vacunada VIP” y que la situación que atraviesa a raíz de ese escándalo le da “bronca, tristeza y vergüenza”.

“Estoy muy cansada porque no me considero una vacunada VIP, y estoy harta de escuchar en los medios que me incluyen. Me da bronca, tristeza y vergüenza”, indicó la ex primera dama en diálogo con “Alguien tiene que decirlo”, el programa de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia. La ex senadora expresó: “Cuando muchos periodistas me equiparan con Zannini me da bronca, porque no soy eso, siempre me comporté correctamente, nunca nadie tuvo nada que decir de mi trabajo”.

“Ya pasaron tres meses y medio de que vinieron a casa a vacunarnos, y yo creí que venían a vacunar a un ex presidente y a su esposa, que ya tienen más de 70 años. Después veo que se roban vacunas, que vacunan a La Cámpora, digo que no soy eso y me da bronca”, manifestó. En tanto, señaló que todavía no se dio la segunda dosis de la vacuna pero que se anotó para recibirla, aunque todavía no la llamaron.

“Hay mucha gente que está esperando la segunda dosis, no voy a pretender que conmigo hagan una excepción. Como vinieron, con mucha soltura, a vacunarme a mi casa, que se acuerden de la segunda dosis. Yo no tengo que ser una privilegiada“, subrayó.

“Es la primera vez, en mi trayectoria personal, que sentí vergüenza de algo que hice. En esta situación, no me importa, me voy a seguir cuidando”, concluyó.