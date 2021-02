ChicaDeLaSemana |»Una mujer bonita no siempre es inteligente, una mujer inteligente siempre es bonita «

(Por Ciudad Noticias); Ella es Camila Sartorelli , 23 años , Lanús este , estudiante del ultimo año de la carrera de psicología , futura licenciada y nos dice que «Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás , porque son tus acciones las que determinan aquello que eres, no tus palabras».

*¿CÓMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD?

-De buen temperamento y carácter,divertida , extrovertida y sociable.

*¿EL PEOR PAPELON DE TU VIDA?

-El peor papelon de mi vida que recuerdo es haberme metido a la banana en el mar y que en el momento en que te tiran al agua perdí la bombacha ja,ja.

*UNA COMIDA

– Salmón con espinaca a la crema.

*UN LUGAR EN EL MUNDO.

– Miami.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Tanga.

*LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE.

-Lo hice en una montaña y fue genial !!

*¿CONOCÍAS CIUDAD NOTICIAS?…TE LO PREGUNTO PORQUE ÉSTE SEGMENTO TIENE OCHO AÑOS Y ENTREVISTAMOS A CHICAS DE TODO EL PAÍS PARA QUE SE PUEDAN DAR A CONOCER.

– Supe de chicas que conozco que han sido «Chica de la semana» , pero jamas los lei .

*VIMOS QUE NO TENES NADA QUE ENVIDIARLE A LAS MEJORES COLAS DEL PAÍS , COMO ES EL CASO DE JÉSICA CIRIO, FLOPPY TESOURO O SOL PÉREZ. ¿ESTÁS CONFORME CON TU COLA?.

-Nunca estoy conforme , me gusta pero siento que siempre tengo que entrenar más para que esté mejor, mi cola es NATURAL .

*¿A LA HORA DE LA INTIMIDAD, VALE TODO?.

-Casi todo , no todo ja,ja.

*¿CON QUÉ [email protected] DE NUESTRO PAÍS TENDRÍAS UN PERMITIDO?.

-Mmm….No puedo responder ésta sin conocerlo antes al famoso o famosa.

*¿CÓMO SE TE CONQUISTA?

– Con humor , dándome atención , estando, tomando la iniciativa por que yo no soy de hacerlo.

*CUÁL ES TU MEJOR ARMA DE SEDUCCIÓN CON LA QUE NUNCA FALLÁS?.

-Siendo divertida, de buen corazón y mente perversa nunca fallan…

*¿ARRIBA O ABAJO?

-Ja,ja… mientras este con la persona indicada la posicion pasa a segundo plano.

*¿QUE CONSEJO LE DARIAS A TU VOS DE HACE CINCO AÑOS ATRAS?.

-No le diría nada , de todo se aprende , todo pasa por algo y si sucede, conviene pienso siempre, así que como se han dado las cosas están bien. ( capas le diría ponete un poquito más de tetas ya que estás por hacerlo, ja,ja).

*¿COMO TE HAN TRATADO LOS HOMBRES EN CUARENTENA POR MENSAJES PRIVADOS?.

-Por lo general no suelo responder mensajes por privado, he tenido infinad de ellos, no solo de hombres, de muejres tambien. Pero no respondo, no me gusta conocer gente por este medio.

*¿CUÁNTO IMPORTA EL TAMAÑO?

-Poco… lo importante es el dominio ja,ja.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?.

-Cuando me lo propusieron no creia ya que le tengo un poco de resquemor a las preguntas porque pueden sacar todo de contexto pero , me brindaron mucha confianza y sobretodo respeto . Me senti muy comoda.

Patios de San Telmo; INSTAGRAM @patiosdesantelmo

Producción General: Freire Estudio. INSTAGRAM @freireestudio

PH; ALE ALONSO.