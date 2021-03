ChicaDeLaSemana | ‘Soy apasionada, positiva y muy…’

(Por Ciudad Noticias): Dicen que las sagitarisnas son de las más ardientes y Maru, parece dejarlo más que claro en ésta entrevista ya que fue seleccionada como «Chica de la Semana».

*Porque aceptaste ser la Chica de la Semana.

-Acepte ser la ‘Chica de la Semana’ porque sigo la cuenta y me encantó la idea de participar.

*De dónde sos, a que te dedicas, bajo que signo naciste y como definiría tu personalidad.

-Soy de bs as zona sur, me dedico a vender contenido audiovisual para adultos, nací bajo el signo de Sagitario y me defino como una persona apasionada, positiva y muy caliente.

*¿Cómo se conquistan mujeres con ese lomo?

-En lo personal a mí me conquista la inteligencia y caballerosidad… (soy muy chapada a la antigua).

*¿Porqué crees que nos calientan tanto esos cuerpos cuando se ponen calzas?

-En mi opinión calientan porque son insinuantes, deja ver a la perfección el cuerpo de la mujer, pero sin ser tan explícito.

*¿Te gustaría saltar a la fama?

-Si me gustaría ser conocida en lo que hago, porque me encanta mi trabajo y lo hago con mucha dedicación y pasión.

*Que meta tenes a cumplir en un futuro no muy lejano?

-Poder seguir creciendo en lo que hago.

*¿Cuanto hace que seguís Ciudad Noticias y que te parece?

-Hace un tiempo largo que los sigo, me parece una página muy completa y profesional.

*¿Sos de las que fantasea estar con un Moreno que sea fuera de serie?. Digamos, un dote jamás visto?

-No, la verdad que mis fantasías van más encaradas a las mujeres. Si bien me encantan los hombres y hacer tríos y demás, estar con uno muy dotado no es algo que me atraiga.

*¿Tragar o escupir?

-Tragar!! (Me encanta y lo disfruto y saboreo mucho ).

*¿Colectora si, colectora no?

-Siii.

*¿Que te gustaría agregar para cerrar?

– Que me sigan en mis redes sociales, que subo contenido hot todos los días, o también pueden suscribirse a mi only que subo contenidio súper completo. Y muchas gracias por darme este espacio. 💜