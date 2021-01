ChicaDeLaSemana |“Ritmo y Belleza”, unidos en una sola persona.

(Por Ciudad Noticias); «De niña a mujer «, Parafraseando a una letra del cantante Español Julio Igliesas, nuestros colaboradoes urgan en las redes y dimos con ella, una niña hecha mujer.

María Isabella Denino Velasco, con solo 18 años hoy es un ejemplo del esfuerzo en la juventud …. Egresada del Instituto Superior de arte del Teatro Colón , bailarina de excelencia que tiene ese semillero donde hemos visto pasar a grandes de la danza flotar hasta acariciar las nubes, como si estuviera hecho de aire .

Isabella es es el resultado de esta mezcla, una bailarina con muchos sueños pero con las ideas muy claras y con los pies en la tierra . –

*Todos sabemos que el ballet es esfuerzo y dedicacion , ¿cuánto hay de posrcentaje de cada uno ?

-Yo creo que es un 50 y 50. Me he levantado muchos años muy temprano cuando chicos de mi edad regresaban a sus casas, yo entraba al Colón.

Las clases de ballet son interesantes cuando están llenas de contenido, que es lo que distingue una verdadera clase académica de ballet de una simple clase de danza.

Esto es posible, este milagro solo se logra, si la persona que enseña está llena de experiencia y de ganas de enseñar; porque entonces, la calidad de las lecciones están llenas de significado.

‘Esto es lo que me ha sucedido desde que puse un pie en el Colon’ .

*Mas alla de la danza sabemos que entrenas mucho para poder estar en forma y que has incursionado en el modelaje .

-Si es verdad entreno mucho. Mi papá es preparador Fisico y creo que tambien pasa por ahi, más alla de la exigencias que he tenido con la danza .

‘Lo del modelaje me encanta , le estoy poniendo todo para poder ver si se abre alguna puerta en ese mercado . Pero de a poco, no me apresuro , recien estoy empezando’ .

*¿Que es lo primero que te elogian cuando te ven ?

-Yo creo que la sonrisa, soy muy alegre , muy simpatica … creo que pasa por ahi .

*¿Y vos que miras cuando ves un chico ?

-Ha,ja…Mirá, lo primero que sea buena persona y respetuoso sobre todo.

También me gusta que sean deportistas, ya que me gusta mucho entrenar y es algo que podríamos compartir.

*¿Tenes Novio ?

– No por ahora.

*Hoy en dia una chica muy guapa como vos le deben llover los mjes en las redes. ¿Alguna vez te escribio algun famoso ?

La verdad no creo tener miles de seguidores, aunque me gustaría seguir creciendo en redes.

‘Y nunca me escribió ningún famoso, ja,ja’.

*¿Qué te depara éste 2021 que está arrancando?.

-Arrancar la facultad me tiene bastante emocionada, ya que es algo totalmente nuevo y después estoy abierta a nuevas oportunidades ya sea desde el modelaje o la danza y todo lo que se presenten a lo largo del 2021.

*¿Estas dispuesta a conocer a alguien ?

– Sí, obvio, las circunstancias tienen que estar dadas y como dije antes el respeto ante todo.

*Sabemos que hoy en dia las redes son la vidriera de muchos jovenes, ¿como te llevas con ellas ?

– Me encantan las redes, más que nada soy de usar mucho Instagram, no solo subir las cosas que hago dia a día, sino también ver las cosas que suben o hacen los demás … pero me divierten .

*Tenes 18 años y sabemos que un futuro esplendido, ¿que les dirias a los que te leen en esta nota y no pueden arranacar ?

– Que todo cuesta pero con trabajo y esfuerzo las cosas llegan y se logran.

‘Esto es algo que me costo y me cuesta entender pero creo que a la larga el resultado es más satisfactorio y duradero’

*¿Como te sentiste en esta entrevista ?

-Ay, super!!! comoda, muy bien , gracias por generar un ambiente cómodo para responder , estoy más que contenta espero que la gente la lea .

El ingreso de las redes sociales a nuestras vidas ha cambiado radicalmente absolutamente todo. Tanto de formas positivas como negativas, como todo cambio y nos encanta poder descubrir gente tan talentosa como Isabella Denino Velazco . Gracias por tu generosidad .

PH: ALE ALONSO