ChicaDeLaSemana | Lourdes, la jóven nacida bajo el signo de libra que detona la web.

(Por Ciudad Noticias): el feriado comenzó con altas temperaturas, pero no por lo climático sino que hoy, te presentamos a Lourdes, la nueva «Chica de la Semana».

*DE DÓNDE SOS, BAJO QUE SIGNO NACISTE Y CUALES SON TUS MEDIDAS.

-Soy de Bahía Blanca, nací bajo el signo libra y

Mis medidas son 80 -58 -90.

*MIRAMOS DETENIDAMENTE TU PERFIL Y LA VERDAD QUE TENES UNA FIGURA TREMENDA. ¿HACES MUY GYM PARA MSNTENERTE SIEMPRE BIEN TONIFICADA?

-Por el momento no hago gym pero muchos años fui deportista de alto rendimiento y eso me hizo desarrollar mi cuerpo así.

*¿CÓMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD?

-Soy muy tranquila, sociable, divertida.

*¿A QUÉ TE DEDICAS Y QUE PROYECTAS A FUTUTO?

-Ahora me dedico a vender fotos en Instagram y onlyfans.

-Mi proyecto a futuro es conseguir un buen trabajo y poder vivir sola sin depender de nadie.

*¿PORQUÉ CREES QUE LA GENTE DEBERÍA VISITAR TU CIUDAD? , ADEMAS DE QUE HAY MUJERES MUY BELLAS COMO VOS, SUPONEMOS QUE HAY OTROS ATRACTIVOS.

-Bahía Blanca es una ciudad hermosa, tiene muchos lugares verdes para visitar.

*HOY LA REDES AVANZARON MUCHO Y SABEMOS PORQUE MUCHAS CHICAS NOS CUENTAN, QUE FAMOSOS O FUTBOLISTAS LAS AVANZAN TODO EL TIEMPO….¿TE PASÓ A VOS?

-No, jamás me pasó.

*¿CÓMO SE TE CONQUISTA?

-Se me conquista con respeto, cariño y libertad.

*TANGA, CULOTTE O HILO DENTAL.

-Tanga.

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

-No, no me gustaría saltar a la fama.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA (CHICA DE LA SEMANA)?

-Me sedujo el hecho de que vendo fotos y que me conozca más gente y eso me ayudaría.

Podes conseguir su material en:

https://onlyfans.com/xlulasilvax

INSTAGRAM; 👉 @xlulasilvax

LOS POSTEOS MÁS HOT DE LOURDES.