(Por Ciudad Noticias); Ella es Candela Loureda, 18 años, futura intrumentadora quirúrgica , de personalidad sociable y sensible como la mayoria de las personas que han nacido bajo el signo de Acuario .

¿Te sentis identificada con tu signo?

– Con algunas cosas si y con otras no,cómo todas las cosas , soy muy sociable ja,ja.

¿ De que zona sos ?, ¿te gusta vivir ahi ?

– De zona oeste!

Si, aunque tengo familia en capital y también me gustaría vivir por ahí. Estoy bien acá por ahora.

¿Cual es tu comida favorita?

-El matambre a la pizza,lejos.. ja,ja.

¿Te gustaria saltar a la fama ?

– Si, re. Amo el modelaje, desde chiquita fui a miles de academias a hacer comedia musical. Amaba estar en los teatros,podría pasar horas,es algo que me hace muy feliz.

¿Cual es la parte favorita de tu cuerpo ?

– No tengo una parte favorita,siempre me ame tal cual soy. Se que no tengo el mejor cuerpo de las bombas que vemos y que podría mejorarlo, pero no soy mucho del gimnasio, soy medio vaga.

¿Como se te conquista ?, ¿Cualquier hombre tiene posiblidad ?

-Ay… es muy difícil que alguien me conquiste,me tenes que gustar de una,sino soy complicada. Una persona solo logró conquistar muchísimas partes de mi, hace ya varios años.

Nos contó un pajarito que hay muchos famosos que te escriben por Instagram. ¿concretaste con alguno ?

– Si, hay muchos que escriben … pero últimamente me habló un chico del programa «Combate», varias veces.Estando soltera también pero sinceramente no es mi tipo de chico,asi que no conteste más. Pero hay insistentes todavia.

¿Si te tuvieras que ir a vivir a otro pais, cual seria?

-Estados Unidos, me encanta y me súper veo ahí en un futuro.

¿Cuales son tus medidas?

-85-67-90.

¿Cuál es tu arma de seduccion que sabes que no falla ?

-La feminidad es un arma de seducción por sí misma, al igual que la confianza y la seguridad, son aspectos que no pueden faltar. Una mujer que se muestra segura de sí misma ante los demás y sobre todo ante esa persona que te atrae, es mucho más atractiva que aquella duda … ¿no te parece ?.

¿Que te sedujo ser la Chica de la semana ?

-Me encantó cuando me lo propusieron , sin duda ya que son un portal de mucha llegada y que me conozcan un poco más a traves de sus lectores y crecer en las redes es importante.

¿Como te sentiste en la entrevista ?

-Me encantó, son unos genios, me trataron con un super respeto y amabilidad. Muchas Gracias. La verdad que estoy felíz.

Gracias Cande por tu buena onda.