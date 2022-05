ChicaDeLaSemana : “Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, no me importa el qué dirán”.

(Por Ciudad Noticias): En nuestro tradicional segmento de #LaChicaDeLaSemana , hoy conoceremos un poco de ésta hermosa joven de una figura que marca presencia y que en cada publicación en su cuenta de Instagram, recibe miles de corazones rojos.

Se llama Luciana, es de casero y como pueden observar en las fotos, no solo tiene una increíble delantera sino que su retaguardia, es un verdadero escándalo.

*DE DÓNDE SOS Y A QUÉ TE DEDICAS.

-Soy de Caseros y en este momento estoy estudiando y entrenando, no estoy trabajando.

*BAJO QUE SIGNO NACISTE Y CÓMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD.

– Soy escorpiana y me defino como una persona muy impulsiva y de carácter fuerte. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No me importa el que dirán.

*SEGURAMENTE TE LO DIRAN, PERO ADEMÁS DE TU PERFECTA FIGURA SE VE QUE TENES UNA PIEL MUY SUAVE Y CUIDAD. ¿ALGÚN MÉTODO PUNTUAL PARA TENERLA ASÍ?

– La verdad nunca me cuide la piel, ahora estoy empezando, pero solo me la lavo, la hidrato y uso protector solar.

*¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA MÁS Y CUÁL TE ELOGIAN EN LA CALLE?

-Mi cara es lo que más me gusta de mí.

*¿QUÉ FUE LO MÁS LOCO QUE TE PROPUSIERON POR INSTAGRAM?

– Lo más loco es querer llevarme de viaje

*¿DE NOVIA O SOLITA?

– Soltera pero nunca sola.

*¿CÓMO SE CONQUISTA A UNA MUJER COMO VOS QUE A PRIMERA VISTA, ES COMO QUE INTIMIDA AL HOMBRE?

–Ja,ja, no sé, pero a mí no me conquista nada en especial, si me gustaste puse el ojo y listo.

*UN ANIMAL CON EL QUE TE IDENTIFIQUES Y PORQUÉ.

– Los perros los amo desde chica.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

– No sé, la verdad ni me lo esperaba.

*PARA CERRA, QUE TE GUSTARÍA QUE NUESTROS LECTORES CONOZCAN DE VOS.

-No soy lo que muestro todo el tiempo por fotos, a veces también tengo el autoestima bajo pero eso me dura dos minutos, me quiero mucho a mi misma y eso es algo positivo, obvio.