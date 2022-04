ChicaDeLaSemana :Euge es abogada y cuando trabajó en el poder judicial de Santa Fe, se enamoró de un recluso.

(Por Ciudad Noticias): En nuestro tradicional segmento de la (CHICA DE LA SEMANA), conoceremos a una espectacular santafesina que incurre en el mundo del modelaje, es influencer y además, abogada.

María Eugenia Schlatter, se animó a contar que, durante su paso por el poder judicial de Santa Fe, donde se desempeñaba, se enamoró de un presidiario y si bien no quiso dar demasiados detalles, admitió que al menos unos besos y mismo, se dieron mientras el imputado por hurto, estaba tras las rejas.

Entre otros detalles, a quien dice que todos los hombres tienen fantasías con “Euge la abogada”, fue contundente y admitió ir en dos oportunidades al penal donde se encontraba alojado quien estaba privado de su libertad que por razones que luego llegó a su entorno familiar, tuvo que suspender las visitas.

LA NOTA COMPLETA:

*DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-Nací en Santa Fe pero hace unos años me mudé a Bs as. Soy abogada pero últimamente me dedico mucho a mi trabajo como modelo e Influencer.

*BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO DEFINIRÍAS TU PERSONA.

-Soy de Libra. Me defino como una mujer valiente. Siempre se lo que quiero y voy por eso. No paro hasta que tengo lo que quiero.

*¿TUS MEDIDAS?

-Mis medidas son 88-60-95 (tengo mucha cola ja,ja).

*SE NOTA QUE CUIDAS MUCHO TU CUERPO, ¿ALGUNA ACTIVIDAD EN ESPECIAL PARA TENER ESE LOMAZO?

-Amo entrenar. Estoy entre una hora y media y dos entrenando cinco veces por semana. Hago pesas y aeróbico.

*¿TE SUENA ÉSTA FRASE?….”SI LO PUEDES SOÑAR, LO PUEDES LOGRAR”. ¿PORQUÉ LA ELEGISTE PARA TU PERFIL DE INSTAGRAM?

-Elegí esa frase porque creo que la FE en lo que uno SUEÑA, tarde o temprano se manifiesta en nuestra vida. Los pensamientos tienen un gran poder en la creación de nuestra realidad.

*SUPONEMOS QUE LUEGO DE ÉSTA NOTA, TODOS VAN A QUERES QUE SEAS SU DEFENSORA. ¿CREES QUE HAY MORBO ENTRE EL CLIENTE CON UNA MUJER TIPO EJECUTIVA COMO VOS?

-Hay mucho morbo porque en una épica se pensaba que una mujer inteligente y culta no podía ser “sexy”. Y yo soy TODO ESO JUNTO!! Soy muy intelectual y también me gusta mostrarme. Los hombres tienen mucha fantasía con la “EUGE ABOGADA “.

*QUÉ TE HALAGAN EN LA CALLE, Y QUE PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA MAS.

-En la calle me halagan mucho mis ojos verdes, mi cara y mi cola más que nada ja,ja.

*EN TU INSTAGRAM, PRESUMIS MUCHO TU COLA, ES DECIR QUE LA AMÁS Y QUE SEGURAMENTE SABES QUE ES LA FANTASÍA DE MUCHOS SEGUIDORES TUYOS, ¿NO?

-Soy consciente de que mi cuerpo es la fantasía de muchos hombres y eso me divierte bastante. Me da risa porque yo soy eso y mucho más que eso también!!

*SI TUVIERAS QUE HACER UN TRIO, ¿A QUÉ HOMBRE Y MUJER DEL MEDIO DE NUESTRO PAÍS, ELEGIRIAS Y PORQUÉ?

-Si tuviera que elegir un hombre elegiría a Luciano Castro o algún hombre Afro – Americano.

Evangelina Anderson me parece una mujer hermosa pero nunca estaría con una mujer porque no me atraen las mujeres.

*SI BIEN NOTÉ QUE TE GUSTA MUCHO LA LENCERÍA DE ENCAJE, TENGO QUE PREGUNTARTE CON CUALES DE ÉSTAS PRENDAS TE SENTIS MÁS COMODA. ¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Cada mañana agradezco haber nacido mujer! Amo la lencería, el encaje y todo lo que es femenino. Amo resaltar mi femineidad. Siempre uso tanga o hilo dental! Mis seguidores ya saben ja,ja!!

*EL LUGAR MÁS LOCO DONDE TUVISTE SEXO EN ÉSTE 2022.

-El lugar más loco donde estuve con alguien este 2022 fue en unos de esos rascacielos más famosos del mundo… en el Empire State de New York.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?, ¿CONOCÍAS EL SEGMENTO?

-Me gustó la propuesta que me hicieron. Creí que es una forma de llegar a más gente y que me conozcan.

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA O ES ALGO QUE NO LE DAS IMPORTANCIA?

-Siempre quise ser famosa y estaba segura de que lo sería. La fama otorga un gran poder por eso hay que ser muy responsable en el uso que le damos. Tengo una cuenta de casi 400.000 personas entonces soy consciente de lo que voy a decir o hacer antes de publicarlo porque los Influencer somos “formadores de opinión”.

*ASÍ COMO A LA MAYORÍA, SEGURO NO PASARAS DESAPERCIBIDA Y TE DEBEN LLEGAR PROPUESTAS INDECENTES VIA INSTAGRAM, ¿NO?…¿ALGÚN FAMOSO?

-Recibo propuestas de todo tipo. Me escriben muchos hombres exitosos y famosos: actores, empresarios, políticos, pero sobre todo deportistas. Hace poco me escribió un boxeador muy famoso.

*COMO SOS CONOCEDORAS DE LEYES, ¿COMO VES A LA JUSTICIA ARGENTINA, EN QUÉ HAY QUE TRABAJAR PARA

-Trabaje cuatro años en el poder Judicial de Santa Fe en un juzgado penal.

La justicia argentina debería ser más rápida. Hay mucha burocracia. Creo que los delitos de “tentativa tanto de robo, violación u homicidio, deberían tener penas más altas. Así como también los delitos referentes a la integridad sexual.

La tecnología hoy es el centro de nuestras vidas así que para la justicia en todo el mundo, es un gran desafío combatir el “ciberdelito “.

*MODIFICAR LEYES Y A CUALES HABRIA QUE BORRARLA DE POR SÍ DEL CODIGO PENAL Y PORQUÉ?

-Si tuviera que borrar una ley sería el “2 x 1” que se le otorga a los presos que tienen “buen comportamiento”.

*¿QUÉ TE GUSTARÍA AGREGAR PARA CERRAR Y COMO TE SENTISTE EN LA ENTREVISA?

-Soy una chica muy soñadora y ambiciosa. No me conformo con menos de lo que merezco. Trabajo y lucho hasta que consigo lo que quiero.

Me gustaría decirles que se jueguen por sus SUEÑOS, que trabajen duro que con FE todo es posible.