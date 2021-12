CHICADELASEMANA : “A mi novio lo conocí en una clandestina, él ya me conocía, pero yo no”, contó la cordobesa Agus Valntin.

(Por Ciudad Noticias): A tan solo dos día para finalizar un duro 2021, producto de la pandemia, éste diario online habló con una muy conocida de nuestro sitio ya que hace varios meses, fue “Chica de la Semana” y hoy, vuelve a serlo pero desde otro plano. Sí, es que la hermosa Agus Valentin, se encuentra de novia y muy enamorada.

Actualmente la imponente modelo, puso en sociedad una tienda con su madre ya que ésta, tenía una pero Agus, le anexó otro tipo de indumentaria y tiene pensado poner su propio local.

-De aquella entrevista a la de ahora, ¿qué cambió en tu vida? O sea, ¿de novia?, en aquel entonces estabas solita.

Sí, estoy de novia.

-Qué se siente ser ahora una mujer comprometida donde las cosas no son como antes.

La verdad me gusta el compromiso, es lindo tener alguien al lado con quien hablar las cosas, que te apoye, que te aconseje. Lo único que de entrada siempre planteo lo que me gusta, cuando estoy con alguien soy súper respetuosa y pretendo lo mismo del otro lado.

¿Proyectas casamiento?

No soy de creer en la eternidad, pero ojalá que con él sea eterno y si se llega a dar lo del casamiento y me decido vamos para adelante nomas.

¿Cómo lo describirías a él?

Súper compañero, cariñoso, sencillo.

¿Qué te sedujo?

Me sedujo que no era del Target del típico hombre que siempre estuvo conmigo, y sobre todo la humildad, ya me había cansado de los bananas.

¿Se puede saber cómo lo conociste?

Si obvio, lo conocí en una clandestina, él ya me conocía pero yo no, y ahí empezamos a hablar hasta que se dio todo.

¿Cuál es la parte de tu cuerpo por la que tu novio se enloquece?

Él dice que le gusta todo de mi cuerpo, pero lo que más le gusta es la cola y la boca.

¿Proyectos laborales durante 2022 para vos?

Me puse un local de ropa en sociedad con mi mamá, es decir ella ya tenía uno y yo anexé otro estilo diferente de ropa, y la idea es si todo sale bien abrir mi propio local.

Mirá sus mejores fotografías de ésta bomba de mirada penetrante y un cuerpo privilegiado: