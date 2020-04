(Chica de la Semana): Rocío Canossa, una morocha que te enamora por su mirada y sus labios de seda.

Hoy en una nueva entrega de la “Chica de la Semana”, conocerás a una morocha que se las trae. Es de esas mujeres simpática, seductora y de curvas tan perfectas, que todos quieren tener y porque no, hasta pedirle casamiento en la primera cita.

¿Como haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Creo que más que nada es genética, nunca fui de hacer dietas o matarme entrenando. De hecho como bastante jaja. Intenté varias veces ir al gimnasio o cosas así , pero siempre me faltó constancia. Ahora con esto de la cuarentena me hago la que entreno un poco en casa.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy de Escorpio y me siento super identificada, me encanta todo lo referido a astrología. Me la paso leyendo horóscopos, características de los signos y demás y no solo sobre el mío jaja.

“No descartaría estudiar algo sobre eso en algún momento”.

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?