CHICA DE LA SEMANA: Nicole, asegura tener los pechos más grandes de Argentina y dijo que va por más.

(Por Ciudad Noticias): Hoy compartiremos una nota realizada a una morocha imponente. Se llama Nicole, es argentina y asegura que sus pechos son los mas grandes del territorio nacional.

*DE DONDE SOS, BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO TE DEFINIRÍAS

-Salta (Capital). Soy de cáncer y me defino como una mujer con mente abierta.

*VIMOS QUE VENIS MUY IMPONENTE DE LOLAS, ¿QUE HAY DE ESO QUE QUERES SER LA ARGENTINA CON LAS LOLAS MAS GRANDES?

-Actualmente tengo las lolas más grandes con 2100cc. Pienso llegar hasta los 3500cc.

«Es un proceso largo y doloroso pero me encanta»

*¿NO RESULTA INCOMODO?

-Los primeros días si , hasta que el cuerpo se adapta al nuevo peso

*¿CÓMO ES SER UNA CHICA ONLYFANS?, UNO SUPONE QUE DEMANDA MUCHO TIEMPO, ATENCIÓN Y SIEMPRE PENSANDO EN ESTAR PRODUCIDA 24/7

No, nada de eso. Me encanta hacer fotos y videos de toda la vida. Además tengo una persona que me ayuda con todo lo que yo no entiendo o no quiero entender, ja,ja.

*LAS PROPUESTAS MAS LOCAS QUE LLEGASTE A RECIBIR POR INSTAGRAM

-La verdad que para mi ya no hay nada loco , pero sí me ofrecen muchos viajes , regalitos , y siempre los acepto , obvio.

*¿PASARON FAMOSOS EN TU INTIMIDAD?

-Sí, claro , pero una dama no recuerda nombres.

*¿TE ATRAE EL PODER PARTICIPAR EN ALGUN REALITY COMO GRAN HERMANO COMO PARA SALTAR A LA FAMA?

-Para nada , no m interesa ser famosa. Pero estaría muy copado entrar a un reality, como experiencia sería increíble.

*UNA FAMOSA ARGENTINA QUE INCLUIRÍAS A UN TRIO

-Emilia Mernes , sin dudas, es tan hermosa

*¿FILMASTE PELICULAS XXX, ¿TE COSTÓ TOMAR ESA DECISIÓN?

-Sí, y me costó para nada . Ya hacia contenido sola y la propuesta me encantó. La primera vez imagínate que me mandaron directo a un trío con un milf y un morocho de 2 metros , la escena igual fue muy tranquila porque yo , cero actuación.

*¿PENSAS SEGUIR INCURSIONANDO EN EL CINE PARA ADULTOS?

-Claro , me encanta.

*EN LO QUE VA DE 2023 LUGAR MAS RARO DONDE TUVISTE RELACIONES

-En lo que va del 2023 mi vida sexual es una tristeza, ja,ja. Arranque de vacaciones en familia , llegue a Salta ,y los hombres me tienen miedo ja,ja.

*¿ARRIBA O ABAJO?

-Ambas me gustan

*TRAGAR O ESCUPIR

-Que atrevido, ja,ja. Depende si es un desconocido nada, si es alguien que conozco y me gusta , lo que él me pida

*COLECTORA SI, COLECTIRA NO.

-Sí, con amor siempre.

*PENSASTE EN ALGUN MOMENTO SER VEDETTE, DIGO, TENES CUERPO COMO PARA SERLO.

-No , no me gusta.

*COMO SE CONQUISTA A UNA MUJER COMO VOS QUE A PRIORI, CUALQUIERA SE DEBE SENTIR INTIMIDADO

-Me considero muy simple , me gusta el hombre caballero , que te invita a cenar o tomar algo. No me gusta cuando te invitan a la casa y pide delivery, ja.ja. Eso prefiero hacerlo con mis amigas. Me gusta que sean cariñosos y atentos

*QUE TE GUSTARIA AGREGAR PARA QUE NUESTROS LECTORES Y TUS MILES Y MILES DE SEGUIDORES CONOZCAN DE VOS

-Que estén atentos a mi expansión de senos ,el próximo aumento es en junio ,que me sigan en redes- Y a los que ya me siguen, siempre gracias por la buena onda. Trato de leerlos a todos y responderles.