(CHICA DE LA SEMANA); Micaela Ailén, la jóven que afirmó que varios jugadores de Quilmes intentaron conquistarla.

(Por Ciudad Noticias); Hoy tenemos una nueva «Chica de la Semana»: se trata de Micaela Ailén, de (Quilmes). Una hermosa joven que sabe como seducir y es capaz de provocar una ola de infartos en cuestión de segundos.

*CONTANOS UN POCO A QUE TE DEDICAS Y COMO COMENZASTE ÉSTE NUEVO AÑO.

-Bueno, yo estudio la licenciatura en trabajo social y también profesorado en educación inicial. Por el momento, no me encuentro trabajando por lo que dedico todo el tiempo a la facu. Este año lo empecé con toda la onda, es un año nuevo y tengo muchísimas metas nuevas.

*TENES UN CUERPO TREMENDO Y VARIAS PARTES DE ÉL MUY SENSUALES. ¿QUE GARPA MAS?, TU BOCA, OJOS, LOLAS, COLA O TATUAJES.

-En mi opinión lo que juega más son las lolas y los ojos, aunque muchísimas veces me llaman la atención por mi boca.

*¿DE QUE SIGNO SOS Y CÓMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD?

-Mi signo es acuario, cumplo el 26 de enero, soy una piba que piensa muchísimo, no me importa lo que digan los demás, me aburre la rutina siempre trato de intentar cosas nuevas, me gusta divertirme pasando el tiempo con amigos o salir a bailar, pero en ocasiones suelo ser un poco fría a la hora de demostras afecto.

*LOS HOMBRES EN LA PLAYA MIRAMOS LAS TRES PARTES MAS INTIMAS DE LAS MUJERES, ¿USTEDES, HACEN LO MISMO?, ¿QUE COSAS COMENTAN?

-No puedo hablar por todas las mujeres pero en ocasiones solemos hacer comentarios sobre el físico de los hombres, creo que nos llama mucho la atención los que tienen la cola tonificada y redonda como también el abdomen y los brazos.

*¿EL PEOR PAPELON DE TU VIDA?

-El peor papelón de mi vida fue creo que cuando era más adolescente. Salía del colegio, tenía que tomarme el colectivo para irme a mi casa y me tomé uno equivocado, me di cuenta a mitad de camino. Al darme cuenta le empecé a decir al chófer que me lleve hasta la puerta de mi casa, y este, pobre, me decía que no podía que tenía que cumplir su recorrido. Empecé a llorar y una señora se me acercó y me dijo que me baje en la próxima parada con ella, que me daba plata para un remis y así llegué a mi casa haciendo un papelón, gritando al chófer y llorando adelante de todos los que estaban viajando.

*UNA COMIDA.

-Spagueti.

*UN COLOR

-Celeste.

* UNA CANCION.

-‘lonely’, de Justin Bieber.

*UN LUGAR EN EL MUNDO

-Francia.

*¿FANTASEAS VON UN MORENO SUPER DOTADO O CREES QUE ES SOLO MITO. ?

-Me encantan los morenos así que no creo que sea solo un mito.

*¿CUAL CREES QUE ES LA MEJOR COLA DEL PAÍS?

-De mujeres la mejor cola la tiene sol Pérez.

*¿A QUE FAMOSA INCORPORARIAS A UN TRÍO?

-No me llaman la atención las mujeres, pero si tendría que incorporar a alguna famosa a un trío sería a la China Suárez.

*¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Tanga, mil veces.

*¿TE HAN AVANZADO FUTBOLISTAS POR INSTAGRAM?

-Si, algún que otro jugador de Quilmes me ha tirado onda por instagram pero después no.

*LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE.

-Los lugares más loco donde lo hice fue en un ascensor y en una piscina.

*OBJETIVOS PARA ÉSTE 2021.

-Mis objetivos para este 2021 por ahora son terminar mis estudios y poder entrenar mucho más que el año pasado .

*¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me copo muchísimo la idea de hacer una mini entrevista y es una oportunidad para que me conozca mucha más gente.