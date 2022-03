(Chica de la Semana): “Soy protesista dental y aspiro a ser una modelo independiente”.

(Por Ciudad Noticias): Una gran manera de cerrar el jueves y encarar el último tramo de la semana con una verdadera diosa que parece tener muy claros sus objetivos a su corta edad.

TIENE 21 AÑOS, Y SUS MEDIDAS SON UN ESCÁNDALO 95- 62- 94.

Además de su nombre que es por demás atractivo, Agata, cuenta con unas curvas perfectas; los ojos de cualquier persona, no hay dudas que quedarían estampados en su imponente delantera y gran retaguardia, pero esto no es todo. La Chica de la Semana que vive en Puerto Madero, tiene una voz que te vuela la cabeza y seguro muy pronto, en otra entrevista lo mejor, podrás escucharla., pero por lo pronto, hoy te la presentamos de esta manera:

*¿DE DÓNDE SOS Y A QUÉ TE DEDICAS?

–Hola! Estoy muy emocionada por ser la (Chica de la Semana). Me presento, soy Agata de Buenos Aires, Argentina, vivo en Puerto Madero.

“Tengo varias profesiones, soy Protesista Dental y aspiro a ser Modelo Independiente”.

*BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD.

-Nací bajo el mejor signo, el de Cáncer. Me considero muy intensa en el buen sentido, muy sentimental, pasional y sobre todo muy inteligente.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Lo que me sedujo ser la Chica de la Semana es que quería animarme a que conozcan un poco más de mí y aprecien mis fotos.

*¿SOS DE LAS MUJERES QUE SUEÑAN CON TENER UN LUGAR EN EL MEDIO?, TE CONSULTO ESTO PORQUE EN JUNIO VUELVE GRAN HERMANO Y SE HARÁ CASTING, A LO MEOR, VIA ONLINE Y SE PODRAN ANOTAR DESDE CUALQUIER PUNTO DEL PAIS.

-Me gustaría ser un poco más conocida, me apasiona mucho trabajar con mi imagen, el modelaje, pero ser famosa no. Soy muy discreta y reservada con mi vida.

*SE VE QUE SOS UNA MUJER MUY BELLA, PERO SOBRE TODO, MUY ELEGANTE. UNO CREE QUE TE DEBE LLEVAR MUCHO TIEMPO ELEGIR EL OUTFIT QUE ELEGIS PARA SALIR.

-Con respecto a la ropa soy muy clásica, se acomodarme en cada ocasión, si amo vestirme elegante, sexy, pero no vulgar. Y soy muy espontánea.

*EN EL AMOR COMO VENIS.

-En el amor estoy abierta a todo. Aún no conocí al amor de mi vida, de hecho a mi corta edad nunca tuve novio, detalle. Siempre me enfoqué en mis estudios.

*¿METISTE MUCHO TOPLES EN LO QUE VA DEL VERANO?

-Aún, nunca hice toples pero me encantaría aunque amo mi color de piel, soy muy blanquita y rosita.

*¿LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE EN LO QUE VA DE 2022?

-Lugar más loco en el agua. Aunque me gustaría probarlo en algún jet privado a muchos metros de altura, amo la adrenalina.

*¿CÓMO SE CONQUISTA A UNA MUJER COMO VOS QUE YA CON SU PRESENCIA, COMO QUE NOS HACE PONER MÁS TIMIDOS A LOS HOMBRES?

-Que dulce! Gracias… es muy simple, con inteligencia. Me seduce más un hombre con el que puedo tener proyectos, metas, que me motive en la vida, más allá de lo que me pueda ofrecer económicamente, soy muy independiente y me gusta hacer y tener lo mío.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL

-Tanga, siempre! Y bodys de encaje. Me gusta sentirme sexy por mí y para mi hombre.

*DOMINAR O QUE TE DOMINEN EN LA INTIMIDAD.

-Que me dominen solo en la intimidad, en el resto mando yo.

*ARRIBA O ABAJO

-Arriba y abajo. Ambos.

*¿TE AVANZAN FAMOSOS POR MENSAJE PRIVADO EN INSTAGRAM?

-Sobre los famosos, sí, siempre… yo igualmente si en algún momento de mi vida conocería a alguno, la verdad que si no tiene humildad conmigo, perdió. Rechazo totalmente la soberbia. Para mi todas las personas son iguales, no hay diferencias.

*EN UN TRIO, ¿A QUÉ FAMOSA Y QUÉ FAMOSO ARGENITNO INCLUIRÍA EN TU CAMA?

-Si hablamos solo de argentinos, hipotéticamente hablando porque vi que tiene novia y eso no me gusta, me gustaría conocer al Kun porque me parece muy simpático, me hace reír. A Mauro Icardi y a Leo Messi si estuviera soltero porque lo admiro mucho. Como hombre, siempre un ejemplo, fue muy prolijo.

*PROYECTOS PARA ÉSTE 2022.

-Mis proyectos son viajar mucho y seguir estudiando.

*QUE TE GUSTARÍA CONTARLE ADEMAS A NUESTROS LECTORES QUE QUIEREN CONOCER SIEMPRE A FONDO A NUESTRAS ENTREVISTADAS.

-Me gustaría darles un consejo que siempre hablo con mis seguidores en las redes y nunca esta demás aclararlo, más en la sociedad en la que vivimos.

“Nunca dejen de estudiar y siempre luchen por sus sueños, todo se cumple”.

Sobre mi estoy dispuesta a todo, quiero seguir creciendo profesionalmente, me gustaría poder tener más oportunidades con respecto al modelaje en la tele.

Sé que soy muy chica aún pero siempre fui muy madura para mi edad, nunca dudé de mí y todo lo logré desde abajo. Muy positiva siempre.

*TE AGRADECEMOS POR SER PARTE DE LA CHICA DE LA SEMANA, QUE NO TENEMOS NINGUNA DUDAS, SERÁS DE LAS PREFERIDAS DE LOS FIELES AMANTES DE ÉSTE SEGMENO.

Muchas gracias por esta oportunidad, un beso, Agata. Síganme en mis redes.

INSTAGRAM DE AGATA: @agataromero