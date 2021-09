(Chica de la Semana): Luciana Milessi, la hermosa chaqueña de Libra, que se define muy cariñosa pero a veces, algo infiel.

(Por Ciudad Noticias): La “Chica de la Semana” de hoy, es del norte de la republica argentina, más precisamente de Resistencia, (Chaco). Ella, es extrovertida, audaz, seductora y no le escapa a ninguna pregunta. Y claro, como buena libriana que es, se define un fuego en la intimidad y que es capaz de estar con dos hombres al mismo tiempo y hasta aceptaría filmar películas XXX.

LA NOTA A LUCIANA MILESSI:

*¿DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS?

-Soy de Resistencia Chaco y actualmente me dedico a trabajar para las redes sociales creando contenido para todas las plataformas digitales, y además estudio Ciencias Económicas.

*DE QUE SIGNO SOS Y COMO TE DEFINIRIAS COMO PERSONA. LOS NACIDOS BAJO TU SIGNO, COMO SON EN EL AMOR Y EN UNA NOCHE DE PASIÓN.

-Soy 100% Libra. Y me defino como una persona con mucho carácter, con mucha estética visual, carismática y sociable. Pero sobre todo indecisa! Me cuesta demasiado tomar decisiones. En el amor, somos muy intensos, empáticos, cariñosos, y nos entregamos al 100% aunque a veces somos infieles, ja,ja. Y en una noche de pasión, puro fuego.

*HOY LAS REDES SE CONVIRTIERON EN EL LUGAR DONDE TODOS APOVECHAN A CONQUISTAR MUJERES. ¿TE OCURRE SEGUIDO?, ¿ALGUN FAMOSOS SE TE INSINUÓ Y COCRETASTE?

-Sí, recibo cientos de mensajes de piropos todos los días! Y si… me hablaron varios famosos! pero con los que concreté, prefiero no dar los nombres.

*SI TE SURGIERA UNA PROPUESTA MILLONARIA PARA FILMAR PELICULAS PARA ADULTOS, ¿ACEPTARIAS?

-Obvio que sí! Me encanta filmarme, porque me gusta mucho verme en acción. Así que sería una propuesta genial!.

*¿QUÉ CATEGORÍA TE SERÍA MÁS COMODA?, INTERRACIAL, TRIOS, O GANG BANG?

-Definitivamente entre esas opciones los tríos. Con dos hombres, obvio.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL

-Tanga, siempre tanga. Siempre entangada!!!!

*UNA COMIDA

-Me gusta todo! No tengo comida favorita, pero si me cocinan comida casera se ganan mi corazón.

*CON QUE ANIMAL TE SENTIS IDENTIFICADA Y PORQUE

-El tigre! Creo que es un animal imponente y fuerte. Rápidos y depredadores! Jaja.

*¿CON CUANTOS HOMBRES TUVISTE SEXO AL MISMO TIEMPO?

-Con dos.

*¿TE TOCO ALGUNO MUY PERO MUY DOTADO?…¿QUE TAMAÑO CREES QUE TENÍA?

Si! Era enorme, jaja, 23 cm. De todos modos, no soy muy fan, suele doler bastante. Prefiero mil veces, que sea más ancha, que larga.

*¿A LA HORA DE EYACULAR, HUBO ALGUNO QUE CUBRIO TODO TU ROSTRO Y TE SORPRENDIO POR SU GRAN CANTIDAD DE SEMEN?

-Si! Me bañó Jaja, no fue tan agradable la situación!

*COLECTORA SI, COLECTORA NO.

-Colectora siempre.

*LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE

-En una lancha! Jaja.

*TRAGAR O ESCUPIR.

Tragar, siempre! Jaja, el regalo, es el regalo.

*¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me sedujo, la oportunidad de poder seguir creciendo en las redes y la posibilidad de hablar abiertamente del sexo y del placer. Un tema que es completamente normal, y que la gente lo sigue tomando como tabú.